كيف يمكن للصين لعب دور في عدم انفجار الأوضاع بين إيران وإسرائيل من جديد؟

قالت الدكتورة نادية حلمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة بنى سويف والمتخصصة بالشأن الصيني إنه يمكن أن تلعب الصين دورًا كبيرًا في تخفيف حدة تصعيد الصراع بين إسرائيل وإيران، حيث تعد الصين شريكًا موثوقًا به لدى أغلب بلدان المنطقة للقيام بدور أكثر نشاطًا فى المساعدة على إدارة الاضطرابات الإقليمية فى الوقت الراهن، للقيام بدور الوساطة بين إسرائيل وإيران لوقف الهجمات الإسرائيلية على طهران ووقف الرد الإيرانى عليها فى عمق تل أبيب، لإرساء السلام الإقليمى والدولى الشامل بين جميع أطرافه، مع إمكانية عمل إتفاقية سلام شاملة بين إيران وإسرائيل برعاية صينية وفق المبادرة التى أطلقها الرئيس الصينى "شى جين بينغ" المعروفة بإسم "مبادرة الأمن العالمى"، والتى تقوم بنودها على تبنى الصين نهجًا شاملًا فى إدارة كافة الصراعات والأزمات حول العالم تمهيدًا لحلها والتوسط فيها.

وأضافت فى تصريح لفيتو، أنه تؤيد معظم دول الشرق الأوسط قيام الصين بدور عالمى جديد، رغم أن تحقيق رؤية الصين للأمن العالمى بالشرق الأوسط لا يخلو من التحديات على المدى الطويل بسبب الخلافات المتعمقة بين أطرافه وعلى رأسها الصراع العربى الإسرائيلى والصراع الإيرانى الإسرائيلى، وهنا فالحلول المرضية لأزمات الشرق الأوسط، تتطلب التوافق الدبلوماسى والجيوسياسى والأمنى بين الصين مع إيران وإسرائيل وكافة الدول العربية والإسلامية والخليجية كذلك، فضلًا عن أنها تحتاج إلى موقف صينى أكثر حسمًا بشأن الأحداث المضطربة والمربكة فى المنطقة حفاظًا على مصالح الصين فى تدفقات التجارة العالمية والحفاظ على أمن الملاحة البحرية والنقل البحرى واللوجستى عالميًا عبر مضيق هرمز وباب المندب اللذين تتحكم فيهما إيران وعبر قناة السويس المصرية.

الصين شريكًا موثوقًا به لدى أغلب بلدان المنطقة

وتابعت: هنا تعتبر الصين شريكًا موثوقًا به لدى أغلب بلدان المنطقة للقيام بدور أكثر نشاطًا فى المساعدة على إدارة الاضطرابات الإقليمية والتوسط لحل صراعات مختلفة، لا سيما أن بكين لا تحمل الأعباء التاريخية لنظرائها الغربيين وأن النفوذ الأمريكى خاصةً فى منطقة الشرق الأوسط يعانى نتيجة ارتباطه بالدور الإسرائيلى فى المنطقة خاصةً بعد التدمير الإسرائيلى لقطاع غزة والتسبب فى إزهاق أرواح مئات الآلاف من أبناء غزة منذ بدء هجوم حماس فى السابع من أكتوبر ٢٠٢٣.

واستكمل: هنا حاولت الصين تقديم العديد من الإقتراحات لإيقاف الحرب على غزة، وجمعت بين حركتى حماس وفتح، ودعت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى تهدئة الصراع، كما اقتنصت بكين فرصة انعقاد اجتماعاتها مع وزراء الخارجية العرب والخليجيين لإعادة التأكيد على خطط السلام المتعددة التى اقترحتها فى السابق. وهنا حدد الرئيس الصينى 'شى جين بينغ" طريقة تعامل الصين مع الشرق الأوسط، بأنه: "تلتزم الصين بتحديد سياستها وإتخاذ إجراءاتها تجاه الشرق الأوسط بناء على الحقائق عن القضايا ذاتها، وإنطلاقًا من المصلحة الأساسية لشعوب المنطقة. نعمل على النصح بالتصالح والحث على التفاوض ولا نقوم بتنصيب الوكلاء، نبذل الجهود لتكوين دائرة الأصدقاء لمبادرة الحزام والطريق التى تغطى الجميع".

وأكدت حلمي أن الصين تتمتع بما يكفى من النفوذ – وخاصةً مع إسرائيل - للعب دور الوسيط الموثوق فى هذا الصراع، حيث تعول إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية كذلك على الدور الذى يمكن أن تلعبه بكين فى الوقت الحالى لوقف الهجوم المتبادل بين إيران وإسرائيل، خاصةً مع عدم توقع الجيش الإسرائيلى بأن يكون الرد الإيرانى عليها فى قلب تل أبيب بهذا العنف والدقة على أهداف داخل إسرائيل ذاتها. ويمكن للصين كذلك أن تلعب دورًا مزدوجًا لتهدئة الحرب بين إسرائيل وحركة حماس عبر عمل مصالحة شاملة مع كافة الفصائل السياسية المدعومة من إيران حليفة الصين كحركة حماس وميليشيا الحوثى.

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