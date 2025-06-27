الكرملين: استقبال إستونيا طائرات تحمل أسلحة نووية تهديد مباشر لروسيا

قال الكرملين، اليوم، إن عزم إستونيا استقبال طائرات يمكن أن تحمل أسلحة نووية يشكل تهديدا مباشرًا لروسيا.

بإجماع الدول الأعضاء، الاتحاد الأوروبي يمدد العقوبات المفروضة على روسيا

واتفق قادة الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، المجتمعون في قمة ببروكسل، على تمديد العقوبات المفروضة على روسيا لمدة ستة أشهر إضافية، وفق ما نقلته وكالة "فرانس برس" عن مصادر دبلوماسية.

وجاء في تقرير الوكالة: "قادة الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، المجتمعون في قمة ببروكسل، اتفقوا على تمديد العقوبات ضد روسيا لستة أشهر أخرى".

ويعني القرار الذي اتُخذ خلال قمة في بروكسل أن العقوبات الواسعة التي فرضها الاتحاد الأوروبي بسبب الصراع في أوكرانيا، بما في ذلك تجميد أكثر من 200 مليار يورو من أصول البنك المركزي الروسي، ستظل سارية حتى أوائل عام 2026 على الأقل.

ومنذ اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا في فبراير 2022 فرض الاتحاد الأوروبي على موسكو 17 حزمة من العقوبات يتمّ تجديدها كلّ ستّة أشهر في قرار يصدر بإجماع الأعضاء الـ27.

وكانت موسكو قد أكدت على قدرة البلاد على التكيّف مع الضغوط الناجمة عن العقوبات التي بدأ الغرب بفرضها منذ سنوات عدة، واستمر في تشديدها.

يُذكر أن الغرب صعَّد من إجراءاته العقابية ضد روسيا بسبب الأحداث في أوكرانيا، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الكهرباء والوقود والمواد الغذائية في أوروبا والولايات المتحدة.

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