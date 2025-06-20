بوتين: العالم يتجه إلى حرب عالمية ثالثة

نفى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، سعي روسيا للوساطة بين إيران وإسرائيل فى النزاع الدائر بينهما، موضحا أنهم يقترحون أفكارا لحل الصراع.

بوتين يحذر من حرب عالمية ثالثة

وتابع الرئيس الروسي في سياق تعليقه على الحرب الدائرة بين إسرائيلي وإيران: أشعر بالقلق من أن العالم يتجه نحو حرب عالمية ثالثة.

واستكمل الرئيس الروسي: ندعم إيران في نضالها لمصالحها المشروعة من بينها الطاقة الذرية السلمية.

وأضاف بوتين فى كلمته بالجلسة العامة لمنتدى بطرسبروج الاقتصادي الدولي، نأمل أن تبقى التصريحات التي يتحدث فيها زعيم دولة ما عن اغتيال زعيم دولة أخرى محصورة في حدود الخطاب فقط.

بوتين ينفي سعي روسيا روسيا لاستسلام أوكرانيا

وقبل وقت سابق قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن التحديات العالمية التي يواجهها العالم تتطلب استجابة عالمية شاملةً وغير مشروطة.

وأضاف، لم يعد من الممكن حل المشكلة بشكل منفرد، وخاصةً على حساب الآخرين، هذا وهم.

وتابع: وحدة العمل المشترك في إطار منظمة مثل البريكس، على سبيل المثال، وبعض الصيغ الأخرى، هو ما يضمن تقدم الحضارة الإنسانية جمعاء.

وأوضح الرئيس بوتين، أن روسيا لا تسعى لاستسلام أوكرانيا، بل تسعى للاعتراف بالوضع الذي تطور على الأرض.

كما أشار إلى أن روسيا تجري اتصالات مع الجانب الإيراني بشكل شبه يومي.

واختتم الرئيس بوتين: بالطبع نولي اهتمامًا خاصًا لتعزيز العلاقات داخل مجموعة البريكس، فقد تجاوز حجم التبادل التجاري بين بلداننا تريليون دولار، وهو في نمو مستمر.

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