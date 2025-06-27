تطهير 4 ترع بأسيوط لضمان وصول المياه لنهايتها (صور)

أكد اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط مواصلة تطهير ورفع مخلفات الترع وفقًا للخطة الموضوعة لضمان وصول المياه لنهايتها وتحقيق أقصى استفادة من مياه الري تنفيذًا لتوجهات الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة وتنفيذًا لرؤية مصر 2030.

حملة لتطهير الترع والمصارف ونزع الحشائش

وأوضح محافظ أسيوط أن الإدارة المركزية للموارد المائية والري بقيادة المهندس حاتم عبد الصبور نفذت بالتعاون مع الإدارة العامة للري بقيادة المهندس أبو العيون عرفات حملة لتطهير الترع والمصارف ونزع الحشائش بـ4 ترع حيث تم تطهير ترعة الجرجاوية ك ٤٦.٥٠٠، وتطهير فرع الداخلة، وتطهير فم ترعة الملاح، وترعة الساحل اليمنى وذلك باستخدام معدات الري كالكباش والصندل وحفارات ذات أذرع طويلة والحاويات.

وأضاف محافظ أسيوط أننا نعمل على تقديم خدمات أفضل للمواطنين بكافة فئاتهم ومن بينهم المزارعين والفلاحين بالقرى والنجوع وذلك بالتنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية ما يساهم في الحفاظ على الرقعة الزراعية وتوفير الأمن الغذائي للمواطنين بزراعة المحاصيل المختلفة خاصة الاستراتيجية.

ولفت محافظ أسيوط إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنفيذ مثل تلك الحملات لإزالة المخلفات والقمامة والحشائش وورد النيل الذي يستهلك كميات كبيرة من المياه ويعوق حركتها مشيرًا إلى نقل نواتج التطهير والتكريك والمخلفات والتجمعات إلى الأماكن المخصصة للتخلص الآمن منها بالتنسيق مع الوحدات المحلية لتلك القرى.

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