أمام اللجان، قلق وترقب أولياء الأمور أثناء امتحاني الفيزياء والتاريخ بأسيوط (فيديو)

امتحانات الثانوية العامة، كثفت قوات الشرطة من تواجدها بمحيط اللجان بمحافظة أسيوط في 76 لجنة موزعة على جميع المراكز أسيوط، وذلك لأداء امتحان مادتي الفيزياء والتاريخ في رابع أيام ماراثون الامتحانات وثاني المواد المضافة للمجموع.

أولياء الأمور في انتظار ذويهم من الطلاب



ورصدت فيتو من خلال فيديو القلق على وجوه أولياء الأمور وخاصة الأمهات في انتظار ذويهم من الطلاب خاصة لصعوبة مادة الفيزياء والتي يطلق عليها الأهالي “بع بع” الثانوية العامة، فيما تكثف الشرطة من التفتيش الذاتي والانتشار الأمني المكثف لمنع أي مظاهر للغش.

استعدادات الثانوية العامة بأسيوط

وفي ذات السياق، أكد اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط، انتهاء كافة الاستعدادات لاستقبال امتحانات الثانوية العامة والانتهاء من تجهيز اللجان الامتحانية بالإضاءة الكافية والمراوح والمبردات للتغلب على حرارة الجو، وتنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة الأمراض والأوبئة، وتوفير مصدر بديل للكهرباء تفاديًا لانقطاعها في أي وقت، حتى لا تؤثر على العملية الامتحانية، ولخلق بيئة مناسبة للطلاب لأداء الامتحانات بسهولة ويسر، وكذلك الانتهاء من تجهيز الاستراحات المخصصة للمشاركين في العملية الامتحانية، والتأكد من توافر جميع الخدمات الأساسية بها.



وعقدت قيادات مديرية التربية والتعليم بمحافظة أسيوط ومديرى الإدارات التعليمية اجتماعا موسعًا، لمناقشة الاستعدادات لامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2024-2025 والتي بدأت الأحد 15 يونيو للمواد التي لا تضاف للمجموع فيما انطلقت امتحانات المواد الأساسية اعتبارًا من اليوم وذلك بحضور محمد إبراهيم دسوقي وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط ومحمد النمر مدير عام التعليم الفني بالمحافظ ومديري الإدارات التعليمية بالمحافظة.



وأشار محافظ أسيوط إلى أن عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة على مستوى المحافظة هذا العام يبلغ 28,887 طالبًا وطالبة، موزعين على 76 لجنة بمختلف الإدارات التعليمية، من بينها لجنة لمدرسة المتفوقين STEM، وأخرى لطلاب مدرسة النور للمكفوفين، وتشمل أعداد الطلاب: 20,744 بالشعبة العلمية "علوم"، و1,634 بالشعبة العلمية "رياضة"، و6,464 بالشعبة الأدبية.

تجهيز مقرين لتقدير امتحانات الثانوية العامة



ولفت محافظ أسيوط إلى تجهيز مقرين لتقدير امتحانات الثانوية العامة لعام 2024 لأوراق محافظات (المنيا – الوادي الجديد – الأقصر – قنا – أسوان) وذلك بمدرسة ناصر الثانوية بنين وناصر الإعدادية بنين بمدينة أسيوط، والتنسيق مع الجهات الأمنية لتأمين جميع لجان السير أثناء فترة الامتحانات، وتوفير إجراءات السلامة والأمان به والالتزام بالإجراءات الأمنية لتأمين حفظ ونقل صناديق الأسئلة وتوزيعها على اللجان واستلام أوراق الاجابة وتجميعها وفقًا للوائح المنظمة لذلك، مؤكدًا على ضرورة التجهيز الكامل لمقر مركز توزيع الأسئلة بمديرية التربية والتعليم، مستمعًا إلى شرح من وكيل الوزارة ومدير مركز توزيع الأسئلة، لخطوات سير العمل به وتجهيزاته وتوفير إجراءات السلامة والأمان به، مشددًا على الالتزام بالإجراءات الأمنية لتأمين حفظ ونقل صناديق الأسئلة وتوزيعها على اللجان وفقًا لتعليمات وزارة التربية والتعليم، بالاضافة إلى تجهيز استراحة رؤساء اللجان والمراقبين الأوائل وتوفير كافة سبل المعيشة بها لإقامة رؤساء اللجان ونوابهم بها.



وأضاف اللواء هشام أبو النصر إنه تم التنبيه على رؤساء الأحياء والمراكز بالمرور الدورى على اللجان التى سيتم عقد الامتحان بها للتأكد من توفير كافة سبل الراحة بها مع التأكد من اتخاذ كافة التدابير والتجهيزات اللازمة من وسائل الإنارة والتهوية المناسبة لخلق المناخ الملائم للطلاب والتأكد من نظافة المحيط الخارجي لها وتوافر كل وسائل الحماية المدنية وطفايات الحريق بكل مدرسة ومراجعتها للتأكد من عملها بكفاءة مع عدم السماح قطعيًا بوجود أي إشغالات أو باعة جائلين في المحيط الخارجي للجان من خلال التواجد الميداني لكافة رؤساء الأحياء على مدار اليوم.



واطمأن محافظ أسيوط في جولة تفقدية على الإجراءات التي اتخذتها مديرية التربية والتعليم من استعدادات وإجراءات لاستقبال امتحانات الثانوية العامة وخاصة توقيع بروتوكولات مع كافة القطاعات (مديرية الصحة – مديرية الأمن – مديرية التموين – الكهرباء) والتنسيق مع إدارة المرور لتنظيم الحركة المرورية للشوارع المؤدية لمقار الامتحانات تجنبًا لحدوث تكدسات مرورية.

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