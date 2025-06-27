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خارج الحدود

بيع فستان للأميرة ديانا في مزاد علني بمبلغ خيالي (صور)

الأميرة ديانا
الأميرة ديانا

بيع أحد فساتين الأميرة ديانا بأكثر من نصف مليون دولار أمس، وعرض فستانها المميز من تصميم بيلفيل ساسون للبيع في مزاد خيري لملابسها وإكسسواراتها، نظمته دار جوليان للمزادات الأمريكية.
 

وفاز بالمزاد رينيه بلانت، التي تدير متحفا افتراضيا للأميرة ديانا، وأقيم المزاد، الذي حمل عنوان "أسلوب الأميرة ديانا ومجموعة ملكية"، في فندق بينينسولا بيفرلي هيلز في لوس أنجلوس.

وعرضت أكثر من 300 قطعة للبيع، متعلقة بديانا وأفراد آخرين من العائلة المالكة البريطانية.

وبيع الفستان بمبلغ 520,000 دولار.

في حين أن إعادة ارتداء الملابس الملكية أمر شائع نسبيا اليوم، إلا أن ديانا خالفت البروتوكول في ذلك الوقت بارتداء فستانها من تصميم بيلفيل ساسون في عدة مناسبات، ومنذ ذلك الحين، سارت كنّتا ديانا، كيت ميدلتون وميجان ماركل، على خطاها في اتباع أسلوبها المستدام.

وبين عامي 1988 و1992، ارتدت ديانا فستانا أزرق مزخرف بنقشة زهور، من قماش الكريب دي شين (حريري) في العديد من زياراتها إلى المستشفى، ومن هنا جاء لقبه: "فستان الرعاية".

ويتميز الفستان بأكمام منفوخة، ويجسد تصميمه صيحات الموضة الجريئة في تلك الحقبة.

وصرح مارتن نولان، المؤسس المشارك والمدير التنفيذي لدار "جوليان"، لمجلة بيبول: "كان فستانا ملونا، وبسيطا، ومحببا، ويجذب الأنظار، عندما كانت تزور الاميرة ديانا الأطفال والأشخاص في المستشفى، كانوا ينجذبون إلى الألوان ويشعرون أنهم يستطيعون احتضانها".

وارتدت ديانا "فستان الرعاية" في العديد من الدول، بما في ذلك أستراليا والبرازيل ونيجيريا وإسبانيا، وبالطبع المملكة المتحدة.

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