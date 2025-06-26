أخبار الرياضة اليوم: رونالدو يجدد عقده مع النصر السعودي.. عرض ألماني لوسام أبو علي.. طلائع الجيش يطلب لاعب الزمالك.. عبد العاطي مدربا لمودرن سبورت

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونشرها القسم الرياضي في "فيتو"، وجاءت كالتالي:

أعلن نادي النصر السعودي تجديد تعاقده بشكل رسمي مع الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد الفريق، لمدة موسمين وحتى عام 2027.

ونشر الحساب الرسمي للعالمي على منصة "إكس" مساء اليوم الخميس، مقطع فيديو لـ رونالدو على أحد الشواطئ، فيما قال الدون: "النصر إلى الأبد".

كشف تقارير صحفية عن وجود اهتمام من جانب نادي فرايبورج الألماني بـ المهاجم الفلسطين وسام أبو علي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وأضاف المصدر ذاته أن النادي الألماني لم يتواصل حتى الآن مع النادي الأهلي، لكنهم تواصلوا مع اللاعب ووكيله لمعرفة الطلبات المادية.

قال مصدر داخل نادي الزمالك، إن أحد لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عرضا رسميا من نادي طلائع الجيش، للانضمام إلى صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

يذكر أن الزمالك يدرس بالفعل ملف رحيل اللاعب خلال الميركاتو الصيفي الحالي، بعدما خرج من حسابات الجهاز الفني ولم يشارك بصفة منتظمة خلال الموسم الماضي.

أعلن نادي مودرن سبورت، برئاسة الدكتور وليد دعبس، مساء اليوم الخميس، عن تعاقده رسميا مع مجدي عبد العاطي، لتولي مهمة المدير الفني للفريق في الموسم الجديد 2025-2026.

ونشر نادي مودرن سبورت مقطع فيديو عبر حسابه على فيسبوك، للترحيب بالمدرب الجديد مجدي عبد العاطي.

انتهى مشوار المغربي يحيى عطية الله لاعب النادي الأهلي رفقة المارد الأحمر بعد إنتهاء فترة إعارته عقب نهاية كأس العالم للأندية وعودته لفريق سوتشي الروسي.

وكان يحيى عيطة الله قد انضم للنادي الأهلي قادما من نادي سوتشي الروسي، لمدة موسم علي سبيل الإعارة مع وجود بند أحقية الشراء.

أعلن المدافع التونسي حمزة المثلوثي رحيله رسميًا عن صفوف نادي الزمالك، لينهي مسيرة ناجحة دامت لـ 5 سنوات بقميص القلعة البيضاء، شهدت العديد من اللحظات البارزة والأرقام اللافتة.

وفي السطور التالية نعرض أرقام حمزة المثلوثي مع الزمالك خلال 5 سنوات خاضها مع القلعة البيضاء.

نجح نادي النصر السعودي في تجديد عقد الأسطورة البرتغالي، كريستيانو رونالدو، اليوم الخميس، بعد سلسلة طويلة من المفاوضات، انتهت باستمراره حتى صيف عام 2027.

وبحسب تقرير “ذا صن”، فإنه يمكن للأسطورة رونالدو أن يجني أكثر من نصف مليار جنيه إسترليني، مع نهاية عقده الجديد.

قرر مجلس إدارة النادي المصري برئاسة كامل أبو علي تعيين الدكتور ميمي عبد الرازق رئيسًا للجنة التخطيط بالنادي على أن يعاونه محمد معوض نجم النادي المصري السابق.

وتم خلال الاجتماع الاتفاق على الخطوط العريضة لعمل اللجنة خلال الفترة المقبلة والتي ستقوم خلالها اللجنة بإعداد خطة عمل قطاع الكرة بالنادي المصري ومتابعة تنفيذ تلك الخطة.

خسر المنتخب الوطني لكرة اليد للشباب بقيادة مجدي أبو المجد المدير الفني، أمام منتخب البرتغال، بنتيجة 26/ 30، مساء اليوم الخميس، في ربع نهائي بطولة العالم للشباب لليد، المقامة حاليا في بولندا.

وتأهل المنتخب الوطني لربع نهائي بطولة العالم للشباب محتلا وصافة ترتيب المجموعة الرابعة، خلف المنتخب الألماني صاحب الصدارة.

كرم نادي المقاولون العرب الرياضي اليوم الحاج صلاح غالي، والد الكابتن محمد صلاح فخر المقاولون العرب ونجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي، خلال اختبارات الناشئين التي أقيمت اليوم على ملعب محمد صلاح في قرية نجريج.

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