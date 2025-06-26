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رياضة

نادي المقاولون يكرم والد محمد صلاح

نادي المقاولون العرب
نادي المقاولون العرب يكرم والد محمد صلاح

كرم نادي المقاولون العرب الرياضي اليوم الحاج صلاح غالي، والد الكابتن محمد صلاح فخر المقاولون العرب ونجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي، خلال اختبارات الناشئين التي أقيمت اليوم على ملعب محمد صلاح في قرية نجريج.

أناب المهندس محمد عادل فتحي، عضو مجلس الإدارة المشرف العام على الكرة، الكابتن حمدي نوح لتقديم درع النادي والعضوية الفخرية للحاج صلاح.

وجاء هذا التكريم تقديرًا لجهوده الكبيرة في دعم ورعاية الاختبارات الخارجية للناشئين المقامة في قرية نجريج اليوم، مما يعكس حرص النادي على تعزيز المواهب الشابة ودعم أسرهم.

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