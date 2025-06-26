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رياضة

رسميا، النصر السعودي يعلن تجديد عقد كريستيانو رونالدو حتى 2027

رونالدو، فيتو
رونالدو، فيتو

أعلن نادي النصر السعودي تجديد تعاقده بشكل رسمي مع الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد الفريق، لمدة موسمين وحتى عام 2027.

النصر السعودي يعلن تجديد عقد رونالدو 

ونشر الحساب الرسمي للعالمي على منصة "إكس" مساء اليوم الخميس، مقطع فيديو لـ رونالدو على أحد الشواطئ، فيما قال الدون: "النصر إلى الأبد".

وعلق حساب النصر: "القصة تستمر مع القائد التاريخي".

أرقام رونالدو مع النصر السعودي

وينتهي العقد السابق لرونالدو مع النصر يوم الإثنين المقبل، الموافق 30 يونيو الجاري، ما أثار التكهنات حول مستقبله مع الفريق، خصوصًا أن النجم البرتغالي لم يتوج بأي لقب سعودي أو آسيوي مع الفريق منذ انضمامه في يناير 2023.

ومع ذلك، سجل رونالدو 93 هدفًا مع النصر في كل البطولات، وحصل على جائزة هدّاف الدوري السعودي للمحترفين في موسمين متتاليين، كما دوّن اسمه في تاريخ المسابقة كصاحب الرقم القياسي لأكبر عدد من الأهداف في موسم واحد.

ويستهدف رونالدو المشاركة مع منتخب البرتغال في كأس العالم 2026، المقرر إقامته في الولايات المتحدة الأمريكية، كما يرغب في الوصول إلى الهدف رقم 1000 في مسيرته مع الأندية والمنتخبات.

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