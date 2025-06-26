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رياضة

لاعب الزمالك يتلقى عرضا من طلائع الجيش

الزمالك، فيتو
الزمالك، فيتو

قال مصدر داخل نادي الزمالك، إن أحد لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عرضا رسميا من نادي طلائع الجيش، للانضمام إلى صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

لاعب الزمالك يتلقى عرضا من طلائع الجيش 

ويعد هذا العرض هو الثاني الذي يصل إلى اللاعب مهاب ياسر، بعد عرض سابق قدمه نادي حرس الحدود لضم اللاعب، الذي بات محل اهتمام عدد من الأندية في الدوري الممتاز، في ظل رغبته في الحصول على فرصة للمشاركة بشكل أكبر.

ويترقب مهاب ياسر حاليا موقف إدارة الزمالك من العروض المطروحة، خاصة أنه لا يزال مرتبط بعقد ممتد مع النادي، ولا يملك حق الرحيل دون الحصول على الضوء الأخضر من القلعة البيضاء.

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يذكر أن الزمالك يدرس بالفعل ملف رحيل اللاعب خلال الميركاتو الصيفي الحالي، بعدما خرج من حسابات الجهاز الفني ولم يشارك بصفة منتظمة خلال الموسم الماضي.

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