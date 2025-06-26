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رياضة

ميمي عبد الرازق رئيسًا للجنة التخطيط في النادي المصري البورسعيدي

مجلس المصري، فيتو
مجلس المصري، فيتو

قرر مجلس إدارة النادي المصري برئاسة كامل أبو علي تعيين الدكتور ميمي عبد الرازق رئيسًا للجنة التخطيط بالنادي على أن يعاونه محمد معوض نجم النادي المصري السابق.

 

 

تعيين ميمي عبد الرازق رئيسًا للجنة التخطيط بالمصري

هذا وقد عقدت اللجنة عصر اليوم أولى اجتماعاتها برئاسة كامل أبو علي بحضور رجب عبد القادر والحسيني أبو قمر نائبا رئيس النادي ومحمد موسى عضو مجلس إدارة النادي والمشرف على الفريق الأول واللواء ياسر سالم عضو مجلس الإدارة ومحمد الفقي عضو مجلس الإدارة واللواء محسن شتا مستشار مجلس الإدارة واللواء إيهاب الساعي المدير التنفيذي للنادي.

وتم خلال الاجتماع الاتفاق على الخطوط العريضة لعمل اللجنة خلال الفترة المقبلة والتي ستقوم خلالها اللجنة بإعداد خطة عمل قطاع الكرة بالنادي المصري ومتابعة تنفيذ تلك الخطة.

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