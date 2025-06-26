وسام أبو علي على ردار نادٍ ألماني

كشف تقارير صحفية عن وجود اهتمام من جانب نادي فرايبورج الألماني بـ المهاجم الفلسطين وسام أبو علي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ووفقا لموقع winwin القطري، فإن نادي فرايبورج الألماني مهتم بالحصول على خدمات وسام أبو علي خلال الانتقالات الجارية، بعد أن تم عرض اللاعب على النادي، ليبدوا إعجابهم بقدرات اللاعب.

وأضاف المصدر ذاته أن النادي الألماني لم يتواصل حتى الآن مع النادي الأهلي، لكنهم تواصلوا مع اللاعب ووكيله لمعرفة الطلبات المادية.

أرقام وسام أبو علي مع الأهلي

وتألق وسام أبو علي مع الأهلي هذا الموسم، بعض النظر عن تراجع مستواه في بعض الفترات، لكن في المجمل شارك النجم الفلسطيني مع الأحمر في 34 مباراة بواقع 2468 دقيقة، أحرز خلالها 19 هدفا، وصنع 4 أخرين.

حقيقة وصول عروض لوسام أبو علي

كشف مصدر داخل الأهلي حقيقة وصول عروض رسمية للحصول على خدمات وسام أبو علي مهاجم الأهلي بعد تألقه في كأس العالم للأندية.

وأكد المصدر، أنه لم تصل أي عروض رسمية للنادي لضم وسام أبو علي وحال وصول أي عروض رسمية سيتم مناقشتها بما يخدم مصلحة الفريق واللاعب.

يذكر أن خوسيه ريبيرو منح لاعبي الأهلي راحة سلبية من التدريبات لمدة ١٨ يومًا قبل انطلاق فترة الإعداد للموسم الجديد.

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