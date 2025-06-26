رسميا، مجدي عبد العاطي مديرا فنيا لفريق مودرن سبورت (فيديو وصور)

أعلن نادي مودرن سبورت، برئاسة الدكتور وليد دعبس، مساء اليوم الخميس، عن تعاقده رسميا مع مجدي عبد العاطي، لتولي مهمة المدير الفني للفريق في الموسم الجديد 2025-2026.

ونشر نادي مودرن سبورت مقطع فيديو عبر حسابه على فيسبوك، للترحيب بالمدرب الجديد مجدي عبد العاطي.

تشكيل الجهاز الفني الجديد لفريق موردن سبورت

وجاء تشكيل الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مودرن سبورت، على النحو التالي:

ك/ مجدي عبد العاطي مديرًا فنيًا

ك/ محمد ثابت صاروخ مدربًا عامًا

ك/ عبدالله رجب مدربًا

ك/ عصام محمود مدربًا لحراس المرمى

ك/ محمد زيتون معدًا بدنيًا

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.