ماذا قدم يحيى عطية الله مع الأهلي بعد انتهاء مشواره مع الفريق؟

انتهى مشوار المغربي يحيى عطية الله لاعب النادي الأهلي رفقة المارد الأحمر بعد إنتهاء فترة إعارته عقب نهاية كأس العالم للأندية وعودته لفريق سوتشي الروسي.

وكان يحيى عيطة الله قد انضم للنادي الأهلي قادما من نادي سوتشي الروسي، لمدة موسم علي سبيل الإعارة مع وجود بند أحقية الشراء.

ورفض الأهلي تفعيل بند شراء اللاعب المغربي نظرا لعدم تقديمه المستوى المنتظر منه منذ انضمامه لصفوف المارد الأحمر.

أرقام يحيى عطية الله مع الأهلي

وتستعرض فيتو لكم كل ما قدمه المغربي عطية الله مع الأهلي بعد انتهاء رحلته مع الفريق.

وشارك يحيى عطية الله منذ انضمامه للأهلي في 22 مباراة بجميع المسابقات بواقع 1853 دقيقة، نجح خلالهم في تسجيل هدف وحيد وصناعة 3 آخرين.

وتوج عطية الله مع الأهلي ببطولة كأس السوبر المصري، ولقب كأس القارات الثلاثة ولقب الدوري الممتاز.

الأهلي يستقر علي تعديل عقد أليو ديانج

قال مصدر بـ الأهلي: إن هناك اتجاه حاليا داخل النادي لتعديل عقد المالي أليو ديانج لاعب الفريق الأول لكرة القدم، بعد الاستقرار على استمراره الموسم المقبل.

ويرغب الأهلي في تعديل عقد أليو ديانج ماليا لإقناعه بالاستمرار مع الفريق خاصة وأن اللاعب المالي لديه عروض خارجية وتحديدا من الدوري السعودي.

على جانب آخر يقوم النادي الأهلي في الوقت الحالي من خلال إدارة الإسكاوتنج بتجهيز قائمة من الأجانب تحت السن من أجل عرضها على الجهاز الفني بقيادة خوسيه ريبيرو لتدعيم صفوف الفريق في الموسم الجديد.

يذكر أن خوسيه ريبيرو منح لاعبي الأهلي راحة سلبية من التدريبات لمدة ١٨ يومًا قبل انطلاق فترة الإعداد للموسم

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