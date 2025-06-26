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رياضة

أرقام عمر الساعي مع الأهلي قبل الرحيل المرتقب

عمر الساعي
عمر الساعي

اقترب عمر الساعي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من الرحيل عن صفوف القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. 

وكان الساعي قد انضم للأهلي من الإسماعيلي خلال الانتقالات الصيفية الماضية، لكنه لم يقدم المستوى المطلوب رفقة الفريق ليقترب من الرحيل خلال الميركاتو الحالي. 

وتلقى عمر الساعي لاعب النادي الأهلي عرضا من المصري البورسعيدي للرحيل إلى صفوفه الموسم الجديد خاصة في ظل ترحيب الأهلي برحيل اللاعب لعدم قناعة الجهاز الفني بقدراته. 

وتستعرض فيتو لكم كل ما قدمه عمر الساعي مع الأهلي بعد اقتراب رحيله عن الفريق. 

أرقام عمر الساعي مع الأهلي

وشارك الساعي منذ انضمامه للأهلي في 10 مباراة بجميع المسابقات بواقع 290 دقيقة، لم ينجح خلالهم في تسجيل أي هدف بينما صنع هدف وحيد.

وتوج الساعي مع الأهلي ببطولة كأس السوبر المصري، ولقب كأس القارات الثلاثة ولقب الدوري الممتاز.

الأهلي يستقر على تعديل عقد أليو ديانج 

قال مصدر بـ الأهلي: إن هناك اتجاه حاليا داخل النادي لتعديل عقد المالي أليو ديانج لاعب الفريق الأول لكرة القدم، بعد الاستقرار على استمراره الموسم المقبل. 

ويرغب الأهلي في تعديل عقد أليو ديانج ماليا لإقناعه بالاستمرار مع الفريق خاصة وأن اللاعب المالي لديه عروض خارجية وتحديدا من الدوري السعودي. 

على جانب آخر، يقوم النادي الأهلي في الوقت الحالي من خلال إدارة الإسكاوتنج بتجهيز قائمة من الأجانب تحت السن من أجل عرضها على الجهاز الفني بقيادة خوسيه ريبيرو لتدعيم صفوف الفريق في الموسم الجديد.

يذكر أن خوسيه ريبيرو منح لاعبي الأهلي راحة سلبية من التدريبات لمدة ١٨ يومًا قبل انطلاق فترة الإعداد للمو

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