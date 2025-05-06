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رياضة

النحاس يفاجئ عمر الساعي بهذا الوعد

عمر الساعي
عمر الساعي

 منح عماد النحاس المدير الفني المؤقت للنادي الأهلي عمر الساعي لاعب الفريق، وعدا بالحصول على جزء من مباراة المصري الخميس القادم في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز، حيث أعاده النحاس للتواجد ضمن قائمة الأهلي في مباراة حرس الحدود الأخيرة بعد أن واجه الاستبعاد المستمر في ولاية مارسيل كولر قبل رحيله. 

ويستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة عماد النحاس تدريباته اليوم استعدادا لمواجهة المصري في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز. 

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مباراة المصري البورسعيدي في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز. 

 

موعد مباراة الأهلي والمصري والقناة الناقلة 

 ويلتقي النادي الأهلي في مباراته المقبلة مع المصري  يوم الخميس المقبل الموافق 8 من شهر مايو الجاري في تمام الساعة 8 مساء ضمن منافسات الجولة الخامسة من المرحلة النهائية لبطولة دوري نايل

وتبث المباراة عبر شاشة قنوات أون سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز. 

 

مباراة الأهلي وحرس الحدود 

وفاز النادي الأهلي على نظيره فريق حرس الحدود، بنتيجة 5-0، في المباراة التي جمعتهما مساء امس الأول الأحد على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز

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الأهلي كولر عمر الساعي

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