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رياضة

خوسيه ريبيرو يرفض الراحة ويطلب الاجتماع مع الخطيب

خوسيه ريفيرو،فيتو
خوسيه ريفيرو،فيتو

الأهلي، أبلغ خوسيه ريبيرو المدير الفني للنادي الأهلي، إدارة المارد الأحمر بأنه لن يحصل على راحة مثل اللاعبين.

وطلب ريبيو عقد جلسة مع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، بشأن مناقشة التقرير الذي أعده بشأن اللاعبين المقرر رحيلهم عن الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية ومن سيبقى مع الفريق.

كما سيناقش ريبيرو مع الخطيب ملف احتياجات الاهلي خلال الفترة المقبلة.

وتصل بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى القاهرة اليوم الأربعاء في تمام الساعة الثانية ظهرا قادمة من الولايات المتحدة الأمريكية بعد انتهاء مشاركة الفريق في بطولة كأس العالم للأندية.

وكانت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، غادرت أمس مطار JFK بالولايات المتحدة الأمريكية في طريقها للعودة إلى القاهرة، بعد انتهاء مشاركة الفريق في بطولة كأس العالم للأندية.

 

ريبيرو يمنح لاعبي الأهلي راحة سلبية

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي منح اللاعبين راحة من التدريبات لمدة ١٨ يومًا، عقب الانتهاء من المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية التي تقام في الولايات المتحدة الأمريكية حاليا.

من المنتظر حصول اللاعبين على راحة كافية قبل العودة إلى التدريبات والبدء في فترة الإعداد، استعدادًا لمنافسات الموسم الجديد، خاصة أن الفريق لم يحصل على الراحة عقب نهاية بطولة الدوري، بسبب الاستعداد للمشاركة في مونديال الأندية.

 

تعادل الأهلي أمام بورتو

وتعادل الأهلي أمام بورتو  ٤-٤ في ختام مشواره في كأس العالم للأندية. 

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