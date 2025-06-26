تباين آراء طلاب الثانوية العامة بالدقهلية حول امتحاني الفيزياء والتاريخ (فيديو وصور)

أجرت فيتو بثا مباشرا تحت عنوان “ 3 حالات إغماء.. تباين آراء طلاب الثانوية العامة في امتحان مادتي الفيزياء والتاريخ بالدقهلية”

خروج طلاب الثانوية العامة

ورصدت فيتو خروج الطلاب والطالبات من الامتحان، وأكد طلاب الأدبي أن امتحان التاريخ توب التوب ولكن تباينت الآراء في الفيزياء.

وأكد المهندس محمد الرشيدي وكيل أول وزارة التربية والتعليم هدوء اللجان تزامنا مع امتحانات الثانوية العامة لمادتي الفيزياء والتاريخ.

سقوط 3 طالبات في امتحان الفيزياء والتاريخ

وكانت غرفة امتحانات الثانوية العامة برئاسة وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية تلقت ما يفيد بسقوط 3 طالبات مغشيا عليهن داخل اللجان في امتحان الفيزياء والتاريخ وتم التعامل معهم على الفور.

من ناحية أخرى استخدم أولياء أمور طلاب وطالبات الثانوية العامة بمحافظة الدقهلية الشماسي للتصدي لارتفاع درجات الحرارة أثناء انتظار أبنائهم أمام اللجان في امتحان الفيزياء والتاريخ.

واستغل أولياء أمور طلاب الثانوية العامة بمحافظة الدقهلية انتظارهم أمام اللجان في قراءة القرآن الكريم.

ورصدت “فيتو” جلوس ولي أمر ممسكا بكتاب الله يتلو منه القرآن الكريم ويدعو بأن يكون امتحان اليوم سهلا.

وسيطرت حالة من القلق على أولياء أمور طلاب وطالبات الثانوية العامة بمحافظة الدقهلية تزامنا مع بدء امتحان الفيزياء للشعبة العلمية والتاريخ للشعبة الأدبية

وقوف أولياء الأمور بعد الحرم الآمن للجان والقلق يسيطر على وجوههم

وخضع طلاب وطالبات الثانوية العامة بمحافظة الدقهلية للتفتيش الذاتي وفقا لإجراءات تأمين ماراثون الامتحانات وضمان الشفافية والنزاهة في سير الامتحانات.

تعزيزات أمنية مشددة لتأمين ماراثون امتحانات الثانوية العامة

وأشاد المهندس محمد فؤاد الرشيدي وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية بجهود وزارة الداخلية في تأمين ماراثون امتحانات الثانوية العامة على مستوى الجمهورية عموما وعلى مستوى محافظة الدقهلية بوجه خاص.

وظهرت الدراجات النارية والتوك توك كوسيلة نقل للطلاب والطالبات للجان امتحان الثانوية العامة بمحافظة الدقهلية.

يؤدي 64 ألفا و320 طالبا وطالبة في الثانوية العامة بمحافظة الدقهلية، اليوم الخميس، امتحان الفيزياء للشعبة العلمية، والتاريخ للشعبة الأدبية في 3 ساعات داخل 162 لجنة.

وكانت محافظة الدقهلية أعلنت الانتهاء من التجهيزات داخل لجان الثانوية العامة 2025 على مستوى المحافظة، والبالغ عددها 162 لجنة موزعة على 17 إدارة تعليمية قبل انطلاق ماراثون الامتحانات.

تجهيز 162 لجنة وتعزيزات أمنية مكثفة

وتشهد أبواب ومحيط اللجان بمحافظة الدقهلية إقامة حرم آمن لاستقبال الطلاب، وتفتيشهم على أبواب اللجان قبل الدخول للامتحان.

64 ألفا و320 طالبا وطالبة ثانوية عامة في الدقهلية

وقال المهندس محمد الرشيدي ، أن عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الثانوية العامة هذا العام بمحافظة الدقهلية يبلغ 64320 طالبًا وطالبة، موزعين على 162 لجنة امتحانية تغطي كافة الإدارات التعليمية ما بين 158 لجنة وأربع لجان السجن والأورام المتفوقين المكفوفين.

وأوضح وكيل التعليم بالدقهلية عدد طلاب كل شعبة بالثانوية العامة كالتالي:

-طلاب الشعبة الأدبية 9422

-طلاب الشعبة العلمية علوم 44790

-طلاب الشعبة العلمية رياضيات 9666

-طلاب تعليم دولي 377

-طلاب المنتظم 51311

-الخدمات 2843

-المنازل 9724

إجراءات مشددة لضمان انتظام سير الامتحانات وتحقيق الانضباط

يشار إلى أن المهندس محمد الرشيدي وكيل أول وزارة التربية والتعليم في الدقهلية عقد اجتماعا مع رؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة بالدقهلية للتأكيد على تنفيذ إجراءات مشددة لضمان انتظام سير الامتحانات وتحقيق الانضباط.

امتحانات الثانوية العامة تمثل مرحلة فارقة في حياة الطلاب وأسرهم

ومن جانبه، قال اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية: إن امتحانات الثانوية العامة تمثل مرحلة فارقة في حياة الطلاب وأسرهم، وأن الدولة بكامل أجهزتها تولي هذه المرحلة أهمية قصوى، مشددًا على ضرورة تضافر الجهود والعمل بروح الفريق الواحد لعبور هذه الفترة بأعلى درجات النجاح والانضباط.

تأمين مقار اللجان وخطوط سير أوراق الامتحانات بالشكل الكامل

وشدد محافظ الدقهلية خلال الاجتماع على ضرورة الانتهاء من جميع التجهيزات داخل لجان الامتحانات، ومراجعة كفاءة وصلاحية جميع المقرات، وتوفير وسائل الراحة اللازمة لرؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين، مع التأكيد على تأمين مقار اللجان وخطوط سير أوراق الامتحانات بالشكل الكامل، مشيرًا إلى أن المحافظة بجميع أجهزتها في حالة استعداد قصوى لضمان أداء الطلاب للامتحانات في أجواء آمنة ومنظمة.

نقاط خاصة بتنظيم امتحانات الثانوية العامة

أبرز النقاط خاصة بتنظيم امتحانات الثانوية العامة من أهمها:

دعم الوزارة الكامل للمديريات التعليمية لتيسير أداء المهام المكلفة بها بكفاءة

مدير المديرية هو المشرف العام على الامتحانات داخل المحافظة

وكيل المديرية رئيس اللجنة الثلاثية أو من ينوب عنه ويشرف علي اللجان وتجهيزها وتأمينها ومراكز توزيع الأسئلة والاستراحات البالغ عددها 68 استراحة على مستوى 17 إدارة تعليمية.

يكلف مديرو الإدارات التعليمية بعمل كردون أمني حول اللجان.

-تكليف عضوين من الإدارة لتنظيم دخول الطلبة داخل اللجان.

-علي كل مدير إدارة التأكد من وجود عضو قانوني داخل اللجنة.

-التأكيد علي تسليم وتسلم أوراق الأسئلة من خلال عضو التسليم والتسلم.

-لا يتم فتح صندوق الطوارئ إلا من خلال مدير المديرية وغرفة العمليات الرئيسة.

إجراءات مشددة لضمان انتظام سير الامتحانات وتحقيق الانضباط.

التفتيش الدقيق للطلاب قبل دخول اللجان

لا تهاون في عمليات الغش وتطبيق القانون الخاص بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات تجاه المخالف.

-التأكيد على وصول ورق الأسئلة في الميعاد المحدد للجان.

-التأكيد على عدم اصطحاب التليفون المحمول داخل اللجنة.

تقدم كافة سبل الدعم كي تتم امتحانات الثانوية العامة بصورة منضبطة ومؤمنة وبما يحقق مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص لجميع الطلاب.

وأكد وكيل تعليم الدقهلية أن المديرية قد انتهت بالفعل من التنسيق الكامل مع الجهات الأمنية، والصحة، والإسعاف، والكهرباء، والمجالس المحلية، لضمان سير الامتحانات في سهولة ويسر، ولتوفير أقصى درجات الأمان والرعاية للطلاب.

20 لجنة امتحانية في ميت غمر

ويترأس غرفة عمليات امتحانات الثانوية العامة عبد الحميد شعيب وكيل إدارة ميت غمر التعليمية، حيث تضم إدارة ميت غمر 20 لجنة وتستقبل 7 آلاف 406 طلاب، في شعبة علمي علوم 3861 طالبا وشعبة علمي رياضة 2006 والشعبة الأدبية 1539 طالبا.

جدول امتحانات شهادة إتمام الدراسة للثانوية العامة

اليوم الأول:- يوم الأحد الموافق 15 / 6 / 2025 ( مادتين )

- التربية الدينية ومدتها ساعة ونصف من الساعة 9 إلى الساعة 10:30 صباحا

- التربية الوطنية ومدتها ساعة ونصف من الساعة 11 إلى الساعة 12:30 ظهرا.

اليوم الثانى الموافق 17 / 6/ 2025( مادة واحدة ) -اللغة الأجنبية الثانية ومدتها ساعتين من الساعة 9 إلى الساعة 11 صباحا

يوم الأحد الموافق 22 / 6 / ٢٠٢٥ ( مادة واحدة ) امتحان

-اللغة العربية ومدتها ثلاث ساعات من الساعة 9 إلى الساعة 12 ظهرا

واليوم الخميس الموافق 26 / 6/ 2025 ( مادتين ) يؤدون امتحان الفيزياء لشعبة العلوم والرياضيات ومدتها ثلاث ساعات من الساعة 9 إلى الساعة 12 ظهرا.

-التاريخ لشعبة أدبى ومدتها ثلاث ساعات من الساعة 9 إلى الساعة 12 ظهرا.

اليوم الخامس:- يوم الأحد الموافق 29 / 6 / 2025( مادة واحدة )

-اللغة الأجنبية الأولى ومدتها ثلاث ساعات من الساعة 9 إلى الساعة 12 ظهرا.

اليوم السادس:- يوم الخميس الموافق 3/ 7/ 2025 ( مادتين )

-الكيمياء لشعبة العلوم والرياضيات ومدتها ثلاث ساعات من الساعة 9 إلى الساعة 12 ظهرا.

-الجغرافيا لشعبة أدبى ومدتها ثلاث ساعات من الساعة 9 إلى الساعة 12 ظهرا.

اليوم السابع:- يوم الأحد الموافق 6 / 7/ 2025 ( مادة واحدة )

-الرياضيات البحتة لشعبة الرياضيات ومدتها ساعتين من الساعة 9 إلى الساعة 11 صباحا.

اليوم الثامن:- يوم الخميس الموافق 10/ 7 / 2025( ثلاث مواد )

-الأحياء لشعبة العلوم ومدتها ثلاث ساعات من الساعة 9 إلى الساعة 12 ظهرا.

-الرياضيات التطبيقية لشعبة الرياضيات ومدتها ساعتين من الساعة 9 إلى الساعة 11 صباحا.

-الإحصاء لشعبة أدبى ومدتها ثلاث ساعات من الساعة 9 إلى الساعة 12 ظهرا.

ويبلغ عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة العام الحالي حوالي 45 ألفا و522 طالبا بالنظام القديم، وعدد المتقدمين بالنظام الحديث يبلغ 768 ألفا و353 طالبا، ويبلغ عدد اللجان 1973، بالإضافة إلى 9 لجان بالسجون، و6 لجان بالمستشفيات، و24 لجنة للطلاب المكفوفين، و17 لجنة لطلاب مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا، ويبلغ عدد الملاحظين 120232، وعدد اللجان الكلية 2029 لجنة بجميع أنحاء الجمهورية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.