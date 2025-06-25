رفعت للسهرة ومصطفى إسماعيل للمصحف المرتل، خريطة التلاوات اليوم بإذاعة القرآن الكريم

تمتلئ خريطة التلاوات المقرر إذاعتها، اليوم الأربعاء 29 من ذو الحجة الموافق 25 يونيو 2025 عبر أثير إذاعة القرآن الكريم بمجموعة قوية من تلاوات عمالقة التلاوة.

وتنشر فيتو الخريطة الكاملة للتلاوات المجودة والمرتلة المقرر إذاعتها ومواعيد بثها:



00: 8 (ص) تلاوة للشيخ أبوالعينين شعيشع وما تيسر من سورة القصص 30ق.

19:17 ( قرآن المغرب) تلاوة للشيخ أحمد نعينع وما تيسر من سورتي التوبة / قصار السور 43 ق.



17: 11 (مساءً قرآن السهرة) للشيخ محمد رفعت وما تيسر من سورتي النور والفرقان 45 ق.



024:15 (بعد منتصف الليل) للشيخ على حجاج السويسي وما تيسر من سورة آل عمران 44 ق.



02:50 (قبل الفجر) للشيخ محمد أحمد شبيب حمدي الزامل وما تيسر من سورة الزخرف 28 ق.



تلاوات المصحف المرتل كالتالي:



الساعة ٠٦:٠٠ تلاوة للقارئ مصطفى اسماعيل / ما تيسر من سورة - الكهف ومدة التلاوة / ٢٩ ق.



الساعة / ٠٨:٥٤ تلاوة للقارئ مصطفى اسماعيل / ما تيسر من سورتي مريم - أول طه ومدة التلاوة / ٢٩ ق.



الساعة / ١٠:٠٠ تلاوة للقارئ مصطفى اسماعيل / ما تيسر من سورتي طه - أول الأنبياء ومدة التلاوة / ٣٠ ق.



الساعة / ١٠:٤٥ تلاوة للقارئ مصطفى إسماعيل / ما تيسر من سورتي - الأنبياء - الحج ومدة التلاوة / ٣٠ ق.



الساعة / ١١:١٨ تلاوة للقارئ مصطفى إسماعيل / ما تيسر من سورتي - الحج - المؤمنون ومدة التلاوة / ٣٠ ق.



الساعة / ۱۳:۳۸ تلاوة للقارئ مصطفى إسماعيل / ما تيسر من سورتي - المؤمنون - النور ومدة التلاوة / ٣٠ ق.



الساعة / ١٥:١٠ تلاوة للقارئ مصطفى إسماعيل / ما تيسر من سور - النور - الفرقان - الشعراء ومدة التلاوة / ٢٩ق.



الساعة / ٠١:٠٠ تلاوة للقارئ مصطفى إسماعيل / ما تيسر من سورة - الشعراء ومدة التلاوة / ٣٠ ق.



الساعة / ٠٢:١٧ تلاوة للقارئ مصطفى إسماعيل / ما تيسر من سورتي - النمل - القصص ومدة التلاوة / ٣١ ق.



الساعة / ٠٤:٥٠ تلاوة للقارئ مصطفى إسماعيل / ما تيسر من سورة - القصص ومدة التلاوة / ۳۱ ق.



الساعة / ٠٥:٣٣ تلاوة للقارئ مصطفی إسماعیل / ما تيسر من سورتي - العنكبوت والروم ومدة التلاوة / ٢٩ ق.



أما الختمة المرتلة

تذاع في الساعة ٠١:٤٦ تلاوة للقارئ محمود حسین منصور / من الآية ١١٦ من سورة النساء وحتى الآية 5 من سورة المائدة / ٢٩ ق.

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