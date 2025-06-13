الجمعة 13 يونيو 2025
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قبل انطلاق امتحانات الثانوية، وكيل تعليم الفيوم يتابع تسكين رؤساء اللجان والمراقبين

وكيل تعليم الفيوم
وكيل تعليم الفيوم يتابع تسكين رؤساء اللجان والمراقبين، فيتو

تابع دكتور خالد قبيصي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، تسكين استراحات المراقبين ورؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة، التي بدأت التسكين منذ أمس الخميس، مع قدوم رؤساء اللجان والمراقبين  الاوائل لاستلام مقار لجان سير الامتحانات.

تقرير يومي عن الاستراحات

وطلب وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، من مشرف عام الاستراحات إعداد تقرير يومي بأسماء وأعداد من يتم تسكينهم في الاستراحات، علي أن يشمل التقرير اقتراحاتهم في حالة رصد عجز في تجهيزات الاستراحات، التي تم تجهيزها بالأسرة والمراوح والبوتاجازات والثلاجات ومبردات المياه.

استعدادات التعليم لبدء امتحانات الثانوية العامة

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، أن المديرية أنهت الاستعدادات اللازمة لأعمال امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2025/2024،  من الإضاءة والتهوية المناسبة والنظافة العامة، والتواجد المستمر للطبيب أو الزائرة الصحية بكل لجنة، والاستعدادات اللازمة للتدخل الفورى فى حالات الطوارئ، وإجراءات تنظيم عملية خروج ودخول الطلاب إلى اللجان وتقديم الإرشادات اللازمة لهم، بهدف التيسير عليهم ومنع التزاحم، وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب لأداء الامتحانات في سهولة ويسر.

 

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يذكر ان إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الدور الأول لامتحانات الثانوية العامة 19035 طالب وطالبة على مستوى محافظة الفيوم، وبلغ إجمالى عدد اللجان 41 لجنة على مستوى المحافظة (40 لجنة، بالإضافة إلى لجنة واحدة لمدرسة النور للمكفوفين)، وجهزت المديرية 16 استراحة المنتدبين لأعمال الامتحانات، وجودتها بالثلاحات والبوتاجازات ووسائل التهوية

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