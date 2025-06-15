الثانوية العامة 2025، "س وج" عن امتحانات المواد غير المضافة للمجموع

الثانوية العامة 2025، ينطلق ماراثون امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2024-2025، اليوم الأحد الموافق 15 يونيو الجاري، بجميع محافظات الجمهورية، بالمواد غير المضافة للمجموع لطلاب النظامين الجديد والقديم.

امتحانات الثانوية العامة 2025

ومن المقرر أن يؤدي طلاب الثانوية العامة 2025 في اليوم الأول الأحد 15 يونيو امتحان مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية، داخل لجان مراقبة ومؤمنة بالكامل.

كل ما تريد معرفته عن امتحانات المواد غير المضافة للمجموع في الثانوية العامة 2025

واستكمالا للخدمات التي تقدمها بوابة فيتو لجميع متابعيها وخاصة طلاب الصف الثالث الثانوي 2025، ننشر تفاصيل عقد امتحانات الثانوية العامة للمواد غير المضافة للمجموع في هيئة سؤال وجواب كالتالي:

س/ متى تنطلق امتحانات المواد غير المضافة للمجموع للثانوية العامة ؟

ج/ تنطلق الامتحانات اليوم الأحد 15 يونيو حيث يؤدي الطلاب امتحان مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية.

س/ كيف ستعقد امتحانات المواد غير المضافة للمجموع للثانوية العامة؟

ج/ ستعقد الامتحانات داخل لجان مؤمنة ومراقبة بالكامل

س / هل يوجد كتيب مفاهيم في المواد غير المضافة للمجموع؟

ج / لا، لن يستلم الطلاب لتلك المواد كتيب مفاهيم، وسيكون في نهاية نموذج الأسئلة القوانين والنظريات التي ستكون لها علاقة بطبيعة الأسئلة.

ج/ هل يوجد أسئلة مقالية بـ امتحانات المواد غير المضافة للمجموع؟

امتحان المواد غير المضافة للمجموع سيكون بابل شيت بنظام الاختيار من متعدد ولا يوجد مقالي.

إحصائية امتحانات الثانوية العامة 2025

ويبلغ عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة العام الحالي حوالي 45 ألفا و522 طالبا بالنظام القديم، وعدد المتقدمين بالنظام الحديث يبلغ 768 ألفا و353 طالبا، ويبلغ عدد اللجان 1973، بالإضافة إلى 9 لجان بالسجون، و6 لجان بالمستشفيات، و24 لجنة للطلاب المكفوفين، و17 لجنة لطلاب مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا، ويبلغ عدد الملاحظين 120232، وعدد اللجان الكلية 2029 لجنة بجميع أنحاء الجمهورية.

امتحانات الثانوية العامة 2025

ويؤدى طلاب النظامين القديم والجديد امتحانات التربية الوطنية والتربية الدينية كمواد غير مضافة للمجموع، ويبدأ الامتحان من التاسعة صباحا لمادة التربية الدينية حتى العاشرة والنصف لمدة ساعة ونصف، فيما يحصل الطلاب على راحة بين الامتحانين لمدة 30 دقيقة ليبدأ امتحان التربية الوطنية 11 صباحا حتى 12.30 أيضا لمدة ساعة ونصف.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن مواصفات امتحان التربية الوطنية والدينية للثانوية العامة عبارة عن 25 سؤالا اختيار من متعدد، ولا يتضمن أسئلة مقالية ومخصص درجة واحدة لكل سؤال اختيار من متعدد، كما أن الدرجة الكلية للتربية الوطنية 25 درجة، وتعد المادة كمادة نجاح ورسوب ودرجة النجاح فيها من 12.5 درجة ولا كتيب مفاهيم بها

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