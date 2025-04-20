الإسكندرية تستعد لشم النسيم بتغيير ألوان الشماسي وأسماء عدد من الشواطئ (صور)

أعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف في الإسكندرية عن استعداداتها المكثفة لاستقبال أعياد الربيع وشم النسيم، والتي تُعتبر البروفة النهائية لشواطئ المحافظة قبل انطلاق الموسم الصيفي 2025.

وجاءت هذه الاستعدادات بعد توجيهات الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية، الذي تفقد الشواطئ وأعلن عن رفضه للوضع الحالي، مؤكدًا أنها "لا تتناسب مع مكانة الإسكندرية كوجهة سياحية ومخزن ذكريات المصريين".

تحولات كبرى في خريطة الشواطئ

كشفت الإدارة عن سلسلة تغييرات جذرية تشمل:

استبدال الشماسي القديمة بأخرى أكبر حجمًا وألوانًا متناسقة مع طبيعة البحر والصيف.

تطوير وحدات خلع الملابس ودورات المياه لتحقيق أعلى معايير الجودة.

تركيب عدادات المياه وأبراج مراقبة ذات تصميم حضاري يتناسب مع هوية الشواطئ.

الانتهاء من إزالة الراتش الناتج عن توسعة البحر.

تغيير أسماء الشواطئ لتعكس الهوية التاريخية

أعلنت الإدارة عن تغيير أسماء عدد من الشواطئ بعد مشاورات مع الجهات المدنية والمجتمع السكندري، لتكون الأسماء الجديدة كالتالي:

شاطئ القيصر (بدلًا من فريسكا).

شاطئ ماريا (بدلًا من ميرامار).

شاطئ سيدي بشر (بدلًا من إدوارد خراط).

شاطئ عروس البحر (بدلًا من سيدي بشر).

شاطئ فينوس (بدلًا من الفنار).

دمج شاطئي إيناس حقي وإسحاق حلمي تحت اسم إيناس حقي.

شاطئ سيد درويش (بدلًا من باب البحر).

تحسين البنية التحتية والمظهر الجمالي

شملت التطويرات:

إزالة السور الحديدي لشاطئ جليم واستبداله بتنسيق داخلي أكثر جمالًا.

استبدال الأعلام المتهالكة فوق نوادي النقابات والشواطئ بأعلام جديدة.

توحيد الأسوار الخشبية للشواطئ باستخدام الخشب البغدادلي واللون الأستر.

زراعة سياج شجري موحد حول الشواطئ لتعزيز المظهر الجمالي.

استعداد تام لاستقبال آراء المواطنين

وأكدت المركزية للسياحة والمصايف أنها منفتحة على جميع المقترحات والشكاوى من المواطنين لضمان تجربة مثالية خلال موسم الصيف المقبل.

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