السبت 14 يونيو 2025
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محافظ الدقهلية يطلق اسم شهيد الشهامة خالد عبد العال على المدرسة الإعدادية بقريته

محافظ الدقهلية وأسرة
محافظ الدقهلية وأسرة شهيد الشهامة، فيتو

قرر اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، إطلاق اسم شهيد الشهامة البطل خالد محمد شوقي عبد العال ابن قرية مبارك مركز بني عبيد،  والذي ضحى بنفسه من أجل مصر وأهلها والمعروف ببطل حريق العاشرعلى المدرسة الإعدادية بالقرية.

الشهادة منحة من الله يختص بها من أحب من عباده 

وأكد أن الشهادة منحه من الله يختص بها من أحب من عباده ومنزلة الشهداء مع الأنبياء في أعلى درجات الجنة، مؤكدا أن مصر لا تنسى أبناءها الذين ضحوا في سبيل الوطن.

محافظ الدقهلية يطلق اسم شهيد الشهامة البطل خالد عبد العال على المدرسة الإعدادية بالقرية تخليدا وتكريما لبطولته وتضحياته.

جاء ذلك خلال استقبال محافظ الدقهلية، ابن البطل وأفراد من أسرته اليوم بمكتبه بديوان عام المحافظة

 

وأكد أن هذا القرار يأتي ضمن أوجه التكريم اللائق من جانب كافة مؤسسات الدولة للبطل الشهيد، وفي إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية راعي الأسرة المصرية، وذلك تخليدا وتكريما لذكراه، والذي انتقل إلى مثواه الأخير، بعدما ضحى بحياته لإنقاذ مدينة العاشر من رمضان من كارثة، وحفاظا على أرواح وحياة المواطنين.

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