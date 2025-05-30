وكيل الطب العلاجي في الدقهلية يتفقد مستشفى ميت غمر

أجرى الدكتور أحمد البيلي، وكيل مديرية صحة الدقهلية للطب العلاجي، جولة ميدانية اليوم داخل مستشفى ميت غمر المركزي، لمتابعة مستوى الأداء في تقديم الخدمات الطبية، وتفقد التجهيزات الحديثة التي أُضيفت مؤخرًا ضمن خطة التطوير.

جولة ميدانية داخل مستشفى ميت غمر المركزي

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور تامر مدكور، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، بضرورة المرور الدوري على المستشفيات لمتابعة سير العمل والارتقاء بجودة الخدمة الصحية، والتأكد من تفعيل الخدمات المستحدثة وفقًا للمعايير الفنية والإكلينيكية المعتمدة.

الأقسام المستهدفة في جولة وكيل الصحة للطب العلاجي

تفقد "البيلي" خلال جولته عددًا من الأقسام الحيوية بالمستشفى، شملت: الاستقبال والطوارئ، وحدة الأشعة، العنايات المركزة، والأقسام الداخلية، وحدة القسطرة القلبية، والصيدليات، كما تابع عن كثب تشغيل وتجهيز عدد من الخدمات الطبية الجديدة بالمستشفى، والتي تضمنت وحدة القسطرة المخية، وقسم إذابة الجلطات الدماغية، ووحدة فصل البلازما، بالإضافة إلى تشغيل جهاز الرنين المغناطيسي الجديد، وتطوير المشرحة وثلاجة حفظ الموتى، في خطوة تهدف لتوسيع نطاق الخدمة وتقليل الإحالة للمستشفيات المرجعية.

تحقيق الانضباط الإداري داخل جميع الأقسام

وأكد وكيل الطب العلاجي خلال المرور على أهمية تحقيق الانضباط الإداري داخل جميع الأقسام، وتفعيل دور الإشراف الفني، والحرص على حسن استقبال المرضى والتعامل الإنساني معهم، مشددًا على ضرورة توافر المستلزمات الطبية والأدوية الأساسية بكميات كافية، وتفعيل إجراءات الصيانة الدورية للأجهزة الحيوية.

خطة تشغيل واضحة لكافة الأقسام الجديدة

كما وجه بضرورة إعداد خطة تشغيل واضحة لكافة الأقسام الجديدة وتدريب الكوادر الطبية والتمريضية عليها، بما يضمن الاستفادة القصوى من التطويرات التي تمت، واستدامة جودة الخدمة المقدمة للمرضى.

أهمية المرور الداخلي المنتظم من قبل إدارة المستشفى

واختُتمت الجولة بالتأكيد على أهمية المرور الداخلي المنتظم من قبل إدارة المستشفى، ورفع تقارير الأداء أسبوعيًا للمديرية لمتابعة معدلات التشغيل والاستجابة السريعة لأي معوقات قد تؤثر على سير العمل.

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