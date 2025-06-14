وكيل تعليم الدقهلية يوجة رسائل هامة لطلاب الثانوية العامة قبل بدء الامتحانات

وجّه المهندس محمد فؤاد الرشيدي، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية، عددًا من التعليمات والتحذيرات الهامة لطلاب المحافظة، مع اقتراب موعد امتحانات الثانوية العامة 2025، لضمان مرور فترة الامتحانات بسلاسة ودون أي مشكلات.

وشدد على ضرورة الالتزام الكامل بضوابط الامتحانات، وجاءت أبرز المحاذير كالتالي:

عدم التأخر عن موعد اللجنة، حيث تبدأ الامتحانات في تمام التاسعة صباحًا وفق الجدول المعلن.

حظر دخول أي أجهزة إلكترونية داخل اللجنة، خاصة الهاتف المحمول، أو أي وسيلة يمكن استخدامها في الغش، لتفادي التعرض للمساءلة القانونية.

منع اصطحاب أي أوراق أو كتيبات داخل اللجنة، والاعتماد فقط على ورقة الأسئلة وكراسة الإجابة الرسمية.

كتابة البيانات كاملة بدقة في كراسة الإجابة، لأن إغفال أي جزء منها قد يؤدي لضياع حق الطالب في الامتحان.

عدم القيام بأي أعمال شغب أو تجاوزات داخل اللجنة، لأن ذلك قد يؤدي إلى الحرمان من الامتحانات واحتساب العام الدراسي ضمن سنوات التقدم دون جدوى.

ترأس المهندس محمد فؤاد الرشيدي وكيل أول وزارة تعليم الدقهلية اجتماعا مع مسئولي لجان تيسير امتحانات الثانوية العامة داخل قاعة نادي المعلمين بطلخا لمناقشة أبرز النقاط في ماراثون امتحانات الثانوية العامة

حيث تنطلق غدا الأحد، امتحانات الثانوية العامة بتجهيز 162 لجنة على مستوى المحافظة لاستقبال 64 ألفا 320 طالبا وطالبة.

يشهد الاجتماع بسيوني محمد بسيوني وكيل مديرية تعليم الدقهلية، الدكتور عصام عمارة مدير التعليم العام بالدقهلية والدكتور حازم مسئول لجنة الإدارة، محمد لطفي قنديل رئيس كنترول الثانوي العام دقهلية.

64 ألفا و320 طالبا وطالبة ثانوية عامة في الدقهلية

وأوضح المهندس محمد الرشيدي وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، أن عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الثانوية العامة هذا العام بمحافظة الدقهلية يبلغ 64320 طالبًا وطالبة، موزعين على 162 لجنة امتحانية تغطي كافة الإدارات التعليمية ما بين 158 لجنة وأربع لجان السجن والأورام المتفوقين المكفوفين.

ويترأس غرفة عمليات امتحانات الثانوية العامة عبد الحميد شعيب وكيل إدارة ميت غمر التعليمية، حيث تضم إدارة ميت غمر 20 لجنة وتستقبل 7 آلاف 406 طلاب، في شعبة علمي علوم 3861 طالبا وشعبة علمي رياضة 2006 والشعبة الأدبية 1539 طالبا.

وأكد وكيل تعليم الدقهلية أن المديرية قد انتهت بالفعل من التنسيق الكامل مع الجهات الأمنية، والصحة، والإسعاف، والكهرباء، والمجالس المحلية، لضمان سير الامتحانات في سهولة ويسر، ولتوفير أقصى درجات الأمان والرعاية للطلاب.

وأوضح وكيل تعليم الدقهلية عدد طلاب كل شعبة بالثانوية العامة :

-طلاب الشعبة الأدبية 9422

-طلاب الشعبة العلمية علوم 44790

-طلاب الشعبة العلمية رياضيات 9666

-طلاب تعليم دولي 377

-طلاب المنتظم 51311

-الخدمات 2843

-المنازل 9724.

امتحانات الثانوية العامة تمثل مرحلة فارقة في حياة الطلاب وأسرهم

ومن جانبه قال اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية إن امتحانات الثانوية العامة تمثل مرحلة فارقة في حياة الطلاب وأسرهم، وأن الدولة بكامل أجهزتها تولي هذه المرحلة أهمية قصوى، مشددًا على ضرورة تضافر الجهود والعمل بروح الفريق الواحد لعبور هذه الفترة بأعلى درجات النجاح والانضباط.

مراجعة كفاءة وصلاحية جميع المقرات وتوفير وسائل الراحة اللازمة للمراقبين

وشدد محافظ الدقهلية خلال الاجتماع على ضرورة الانتهاء من جميع التجهيزات داخل لجان الامتحانات، ومراجعة كفاءة وصلاحية جميع المقرات، وتوفير وسائل الراحة اللازمة لرؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين، مع التأكيد على تأمين مقار اللجان وخطوط سير أوراق الامتحانات بالشكل الكامل، مشيرًا إلى أن المحافظة بجميع أجهزتها في حالة استعداد قصوى لضمان أداء الطلاب للامتحانات في أجواء آمنة ومنظمة.

جاهزية واستعداد كافة الجهات المعنية بعملية الامتحانات

وأكد محافظ الدقهلية جاهزية واستعداد كافة الجهات المعنية بعملية الامتحانات والالتزام بكل شئ يتعلق بها منذ بدايتها حتى انتهائها، مشددا على ضرورة الحفاظ على أعلى مستوى من الشفافية والنزاهة والرقابة المشددة، لضمان إتمام الامتحانات على مستوى المحافظة على أكمل وجه، كما وجه لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بشن حملات نظافة مكثفة بمحيط لجان الامتحانات، والتنسيق الكامل مع مديري الإدارات التعليمية كل في نطاقه، مع التواصل الدائم مع غرف العمليات.

جدول إمتحانات شهادة إتمام الدراسة للثانوية العامة

اليوم الأول:- يوم الأحد الموافق 15 / 6 / 2025 ( مادتين )

- التربية الدينية ومدتها ساعة ونصف من الساعة 9 إلى الساعة 10:30 صباحا

- التربية الوطنية ومدتها ساعة ونصف من الساعة 11 إلى الساعة 12:30 ظهرا.

اليوم الثانى:- يوم الثلاثاء الموافق 17 / 6/ 2025( مادة واحدة )

-اللغة الأجنبية الثانية ومدتها ساعتين من الساعة 9 إلى الساعة 11 صباحا

اليوم الثالث:- يوم الأحد الموافق 22 / 6 / ٢٠٢٥ ( مادة واحدة )

-اللغة العربية ومدتها ثلاث ساعات من الساعة 9 إلى الساعة 12 ظهرا

اليوم الرابع:- يوم الخميس الموافق 26 / 6/ 2025 ( مادتين )

-الفيزياء لشعبة العلوم والرياضيات ومدتها ثلاث ساعات من الساعة 9 إلى الساعة 12 ظهرا.

-التاريخ لشعبة أدبى ومدتها ثلاث ساعات من الساعة 9 إلى الساعة 12 ظهرا.

اليوم الخامس:- يوم الأحد الموافق 29 / 6 / 2025( مادة واحدة )

-اللغة الأجنبية الأولى ومدتها ثلاث ساعات من الساعة 9 إلى الساعة 12 ظهرا.

اليوم السادس:- يوم الخميس الموافق 3/ 7/ 2025 ( مادتين )

-الكيمياء لشعبة العلوم والرياضيات ومدتها ثلاث ساعات من الساعة 9 إلى الساعة 12 ظهرا.

-الجغرافيا لشعبة أدبى ومدتها ثلاث ساعات من الساعة 9 إلى الساعة 12 ظهرا.

اليوم السابع:- يوم الأحد الموافق 6 / 7/ 2025 ( مادة واحدة )

-الرياضيات البحتة لشعبة الرياضيات ومدتها ساعتين من الساعة 9 إلى الساعة 11 صباحا.

اليوم الثامن:- يوم الخميس الموافق 10/ 7 / 2025( ثلاث مواد )

-الأحياء لشعبة العلوم ومدتها ثلاث ساعات من الساعة 9 إلى الساعة 12 ظهرا.

-الرياضيات التطبيقية لشعبة الرياضيات ومدتها ساعتين من الساعة 9 إلى الساعة 11 صباحا.

-الإحصاء لشعبة أدبى ومدتها ثلاث ساعات من الساعة 9 إلى الساعة 12 ظهرا.

وكان المهندس محمد الرشيدي وكيل أول وزارة التربية والتعليم في الدقهلية وبسيوني محمد بسيوني وكيل المديرية ولفيف من قيادات التعليم بالدقهلية عقدوا اجتماعا عبر تقنية الكونفرنس مع خالد عبدالحكم رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات والمشرف العام على امتحانات الثانوية العامة للاستعداد لماراثون الامتحانات، تنفيذًا لتوجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

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