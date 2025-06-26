"كانت رايحة الامتحان"، مصرع طالبة بالثانوية العامة إثر سقوط ونش بناء عليها بأسوان

لقيت طالبة مصرعها أثناء توجهها لأداء امتحانات الثانوية العامة، اليوم الخميس، بمركز إدفو بمحافظة أسوان وذلك بعد سقوط “ونش بناء” عليها.

امتحانات الثانوية العامة

وكانت “ع. س. م”، طالبة بالثانوية العامة، والمقيمة مركز إدفو بمحافظة أسوان، فى طريقها لأداء امتحانات الثانوية العامة اليوم، وأثناء سيرها بالطريق المؤدى للجنة الامتحان برفقة شقيقها سقطت عليها آلة حديدية "ونش رفع" أثناء القيام بأعمال بناء قريبة وأصيب شقيقها.

تم نقل طالبة الثانوية المتوفاة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة، وتم نقل شقيقها المصاب لمستشفى النيل بإدفو لتلقى الرعاية الطبية اللازمة.

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