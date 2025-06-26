بوروسيا دورتموند يفوز على أولسان هيونداي ويتأهل لدور الـ16 من مونديال الأندية

فاز فريق بوروسيا دورتموند على نظيره أولسان هيونداي بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت بينها ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة السادسة لبطولة كأس العالم للأندية 2025 المقامة حاليًّا في الولايات المتحدة الأمريكية.

وسجل دانيال سفينسون هدف التقدم لفريق بوروسيا دورتموند في الدقيقة 36.

وبهذا الفوز ضمن فريق بوروسيا دورتموند تاهل لدور الـ16بعدما جاء في المركز الأول برصيد سبع نقاط.

تشكيل بوروسيا دورتموند ضد أولسان هيونداي

موعد مباراة بوروسيا دورتموند وأولسان هيونداي

وانطلقت بوروسيا دورتموند وأولسان هيونداي في الساعة العاشرة مساء الأربعاء الموافق 25 يونيو 2025 في مواجهة ستكون حاسمة لتحديد مصير الفريقين في التأهل إلى دور الـ16 من البطولة التي تُقام لأول مرة بنظامها الموسع بمشاركة 32 فريقًا.

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