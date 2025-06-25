سقوط العرب في كأس العالم للأندية.. الكل غادر مبكرا باستثناء الهلال.. خروج غير متوقع للأهلي.. السيتي ويوفنتوس يطيحان بالوداد والعين.. تشيلسي يقضي على فرص الترجي.. والزعيم الأمل الوحيد بالمونديال

ودعت 4 فرق عربية منافسات كأس العالم للأندية 2025 التي تقام حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية وبقي فريق الهلال الأمل الوحيد للكرة العربية بمونديال الأندية.

وتقام النسخة الحالية من مونديال الأندية بمشاركة 32 فريقًا حيث تم تقسيم الفرق إلى 8 مجموعات، تضم كل منها 4 فرق، ويتأهل الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدور ثمن النهائي، الذي يُلعب بنظام خروج المغلوب حتى المباراة النهائية، المقررة يوم 13 يوليو المقبل على ملعب "ميتلايف" الشهير في ولاية نيوجيرسي.



الترجي آخر المغادرين

كان الترجي التونسي رابع الفرق العربية التي تبخرت أحلامها في مونديال الأندية بعد خسارته أمام تشيلسي الإنجليزي بثلاثية نظيفة.

وتأهل تشيلسي عن المركز الثاني خلف فلامنجو البرازيلي الذي تعادل مع لوس أنجلوس إف سي الأمريكي 1-1 في أورلاندو، علما بأنه ضمن الصدارة قبل انطلاق هذه الجولة.

العرب في كأس العالم للأندية

وشاركت خمسة أندية عربية في كأس العالم للأندية 2025 بنسخته الجديدة وهي الأهلي والترجي التونسي والوداد المغربي من قارة أفريقيا، والهلال السعودي والعين الإماراتي من آسيا.

4 فرق عربية تودع كأس العالم للاندية

وانضم الترجي إلى الوداد المغربي والعين الإماراتي من المجموعة السابعة والأهلي من الأولى بينما تبقى فرصة الهلال السعودي في التأهل إلى ثمن النهائي قائمة من المجموعة الثامنة.

وودعت جميع الفرق العربية كأس العالم للأندية 2025 من دور المجموعات، باستثناء الهلال الذي يملك حظوظًا كبيرة في التأهل إلى دور الـ16 عندما يواجه باتشوكا المكسيكي في الجولة الختامية.

خروج مبكر للأهلي في كاس العالم للاندية

أنهى فريق الأهلي مشواره مبكرا في مونديال الاندية وتذيل مؤخرة الترتيب في المجموعة الأولى برصيد نقطتين فقط من خوض ثلاث مباريات، دون تحقيق أي فوز.

أرقام الأهلي في كأس العالم للأندية 2025

وخاض الأهلي في نسخة كأس العالم للأندية 2025، ثلاث مباريات، حصد خلالها نقطتين فقط، ونجح في تسجيل 4 أهداف وتلقت شباكه 6 أهداف.

ترتيب مجموعة الأهلي

1- بالميراس 5 نقاط.

2- إنتر ميامي 5 نقاط.

3- بورتو نقطتين.

4- الأهلي نقطتين .

الاهلي

السيتي ويوفنتوس يطيحان بالوداد والعين



وودّع الوداد المغربي منافسات كأس العالم للأندية مبكرًا بعدما تعرض لهزيمتين متتاليتين في المجموعة السابعة في دور المجموعات. والتي تضم مانشستر سيتي واليوفنتوس والعين

وسقط الفريق المغربي أمام يوفنتوس الإيطالي بنتيجة 4-1 بعدما استهل مشواره في البطولة بالخسارة أمام مانشستر سيتي الإنجليزي بثنائية نظيفة ليتذيل ترتيب المجموعة دون رصيد من النقاط.

ونفس المجموعة شهدت خروج العين من منافسات بطولة كأس العالم الأندية بعدما تلقى هزيمة قاسية جديدة من مانشستر سيتي بسداسية نظيفة في المباراة بعدما خسر أمام يوفنتوس الإيطالي بخماسية نظيفة في الجولة الأولى ليتذيل جدول ترتيب المجموعة السابعة دون رصيد من النقاط.

ويتبقي للمصري رامي ربيعة ورفاقه مواجههة حفظ ماء الوجه امام الوداد في المواجهة العربية التي تجمعهما ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة.



ترتيب المجموعة السابعة

يوفنتوس 6

مانشستر سيتي 6

العين 0

الوداد المغربي 0

الترجي التونسي يفرط في فرصة العمر

وفرط الترجي التونسي في فرصة عمره عندما سقط امام تشيلسي الإنجليزي بثلاثة أهداف دون مقابل، فى المباراة التى أقيمت على ملعب "لينكولن فاينانشال فيلد" بمدينة فيلادلفيا، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس العالم للأندية 2025 التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية.

وكان الترجي يحتاج للفوز بأي نتيجة على تشيلسي من أجل التأهل مباشرة إلى ثمن النهائي لكنه خسر ليودع البطولة رسميًا بينما يتأهل الفريق الإنجليزي ليواجه بنفيكا فى ثمن النهائى.

ولم يسبق للترجي أن تجاوز أول مباراة في مشاركاته الثلاث السابقة في كأس العالم للأندية (2005 – 2011 – 2019)، التي كانت تقام حينها بنظام خروج المغلوب من أول لقاء.

وحسم فلامنجو البرازيلي الصدارة رسميًا برصيد 7 نقاط من انتصارين متتاليين على الترجي وتشيلسي وتعادل مع لوس أنجلوس.

بينما جاء تشيلسي وصيفا برصيد 6 نقاط ليحسم تأهله لدور الستة عشر يليه الترجى برصيد ثلاث نقاط ثم الفريق الأمريكي برصيد نقطة واحدة.

الهلال يدافع عن سمعة العرب في المونديال

وتبقي الهلال السعودي الامل الوحيد للفرق للدفاع عن الكرة العربية وتحقيق إنجاز التأهل لدور الـ16 حيث يلتقي باتشوكا فجر الجمعة المقبل، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس العالم للأندية 2025.

ويحتل "الزعيم" المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة الثامنة برصيد نقطتين من التعادل في أول جولتين.

ويتصدر ريال مدريد الإسباني جدول ترتيب المجموعة الثامنة برصيد 4 نقاط متفوقًا بفارق الأهداف على سالزبورج صاحب الوصافة بينما يحتل الهلال السعودي المركز الثالث برصيد نقطتين فيما يتذيل باتشوكا المكسيكي لائحة الترتيب دون رصيد من النقاط وتأكد خروجه مبكرًا من البطولة.

ويحتاج الهلال بقيادة المدرب الإيطالي سيموني إنزاجي إلى الفوز على باتشوكا المكسيكي مع فوز ريال مدريد على سالزبورج أو العكس للتأهل من المجموعة الثامنة إلى ثُمن نهائي كأس العالم للأندية.

وحال تعادل ريال مدريد وسالزبورج وتساوت الفرق الثلاثة في عدد النقاط يتم الاحتكام طبقًا لقواعد البطولة، إلى فارق الأهداف في المباريات بين هذه الفرق، يليه الأخذ بأكبر عدد من الأهداف المسجّلة خلال هذه المباريات.

وحصل الهلال السعودى على 11.5 مليون دولار قبل مواجهة باتشوكا بواقع 9.5 مليون دولار مكافأة المشاركة فى كأس العالم للأندية 2025، بجانب 2 مليون دولار حصيلة التعادل ضد ريال مدريد الإسباني وسالزبورج النمساوى.

ويحصل كل فريق على 9.5 ملايين دولار كمبلغ ثابت نظير المشاركة فى الحدث العالمى، بينما يحصد الفريق مليونَي دولار عن كل فوز، ومليون دولار عن التعادل، و"لا شيء" عن الخسارة.

وبإمكان الهلال إضافة مليوني دولار لرصيده حال الفوز على باتشوكا وفقًا للائحة المكافآت التي أقرها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لمنافسات كأس العالم للأندية، كما سيضيف الهلال إلى رصيده 7.5 مليون دولار حال التأهل إلى ثمن النهائي، وفقًا لصحيفة "الميدان الرياضي" السعودية.

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