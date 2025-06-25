فى فصل الصيف تهتم الفتيات بالعناية اليومية للبشرة للتخلص من آثار الشمس والحرارة من على البشرة وذلك حتى لا تتحول إلى بقع داكنة وتصبغات.

والوصفات الطبيعية والأقنعة المنزلية هى أفضل خطوات العناية اليومية بالبشرة التى تجعل البشرة أكثر نضارة وحيوية.

قناع البطاطس والعسل لتفتيح البشرة

وتقدم دعاء محمد خبيرة التجميل، قناع البطاطس والعسل لتفتيح البشرة وترطيبها.

المكونات:-

ملعقة صغيرة من عصير البطاطس

ملعقة صغيرة من عسل النحل

الطريقة:-

نحضر البطاطس ونقشرها ونغسلها جيدا.

ثم نبشر البطاطس بشر ناعم.

ثم نصفى بشر البطاطس جيدا لنخرج عصير البطاطس، ويمكن وضعها فى الخلاط الكهربائي وضربها جيدا وتصفيتها لنحصل على العصير فكلا الطريقتين يمكن استخدامهم.

ثم ناخذ ملعقة من عصير البطاطس ونضعه فى بولة عميقة.

ونضيف لها ملعقة العسل، ونقلب جيدا حتى نحصل على خليط متجانس.

نفرد القناع على الوجه فى حركات دائرية برفق.

نترك القناع على البشرة لمدة 15 دقيقة.

ثم نغسل الوجه بعدها بالماء الفاتر ونجففه ونرطبه.

نكرر القناع مرتان أسبوعيا للحصول على أفضل النتائج.

المواظبة على هذا القناع يفتح البشرة ويعزز من نضارتها ويرطبها ويقاوم التجاعيد المبكرة ما يزيد من جمال البشرة وصاحبتها.

قناع البطاطس والعسل لتفتيح البشرة

خطوات بسيطة يجب اتباعها لحماية البشرة

وللعناية بالبشرة، يجب أولًا معرفة موقعها لمعرفة طبيعة التعامل معها فليس هناك منتج واحد سحري يفعل كل شيء، ومنتجات الاثنين والثلاثة في واحد كلها أساطير، فعليك معرفة نوعية بشرتك، والطريقة المثلى للعناية به.

- استخدام التونر:

وسيلة رائعة للحصول على إشراقة مميزة، فابحثي عن تونر به مواد مضادة للتأكسد، مثل فيتامين C.

- استخدام نوعين من المرطبات:

لا تهملي الاستخدام ليلًا، والكريم المرطب نهارا، وكذلك كريم الحماية من الشمس للوقاية نهارا، خاصة إن كان جلدك حساس، للوقاية من الاسمرار والتجاعيد.

- استخدام السيروم:

خطوة مهمة للحفاظ على بشرتك، فالسيروم أو الأمصال تقوم بالتنظيف العميق للبشرة، مما يحافظ على نداوتها.

- الاهتمام بتنظيف البشرة:

أهم شيء هو تنظيف بشرتك في الصباح، وغسل وجهك كل ليلة أمر أكثر أهمية، فعندما لا تغسلين وجهك، من آثار الشمس، والمكياج والأوساخ فبهذا تسدين المسام، ولن تتنفس بشرتك، وعملية التنظيف المثلى في خطوتين تبدأ مع منشفة دافئة ورطبة ومنظف جيد.

- يجب تقشير البشرة بنعومة:

يجب أن تقشر البشرة الدهنية كل ثلاثة أو أربعة أيام، وكل 7 إلى 10 أيام إذا كانت بشرتك أكثر جفافًا، ومن المكونات المفضلة في التقشير البابايا، والأناناس.

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