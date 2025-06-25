قناع البن والزبادي لتفتيح البشرة وتعزيز نضارتها

البشرة البيضاء حلم العديد من الفتيات رغم أن السمار نصف الجمال، إلا أن العديد من الفتيات يبحثن دائمًا عن البشرة البيضاء.

وتفتيح البشرة له طرق عدَّة ولكن عادة تفضل الفتيات الوصفات الطبيعية لأنها آمنة وسريعة المفعول وغير مكلفة.

قناع البن والزبادي لتفتيح البشرة

وتقدم دعاء محمد خبيرة التجميل، قناع البن والزبادى لتفتيح البشرة وتعزيز نضارتها.

المكونات:

ملعقة كبيرة من البن.

ملعقة كبيرة من الزبادي الطبيعي.

الطريقة:

بولة عميقة وضعي فيها المكونات.

امزجي المكونات حتى تحصلي على خليط كريمي متجانس خال من التكتلات.

افردي القناع على الوجه فى حركات دائرية برفق.

اتركي القناع على البشرة لمدة 20 دقيقة.

ثم افركي القناع على الوجه في حركات دائرية برفق ثم اغسلي الوجه بماء دافئ.

بعدها جففي الوجه ورطبيه.

يفضل تجربة القناع على جزء صغير من الجلد قبل الاستخدام الكامل.

لا تستخدمي القناع أكثر من مرتين في الأسبوع لتجنب تهيج البشرة.

يفضل غسل الوجه بماء بارد بعد إزالة القناع لغلق المسام.

استخدمي مرطب خفيف بعد كل استخدام.

مع الاستخدام المنتظم لقناع البن، ستحصلين على بشرة أنعم، أكثر نضارة، خالية من الشوائب والبقع، وأكثر بياضًا، ومع الوقت ستلاحظين تحسنًا في توحيد اللون وتقليل مظهر التجاعيد.

قناع البن والزبادي لتفتيح البشرة

خطوات بسيطة يجب اتباعها لحماية البشرة

وللعناية بالبشرة، يجب أولًا معرفة موقعها لمعرفة طبيعة التعامل معها فليس هناك منتج واحد سحري يفعل كل شيء، ومنتجات الاثنين والثلاثة في واحد كلها أساطير، فعليك معرفة نوعية بشرتك، والطريقة المثلى للعناية به.

- استخدام التونر:

وسيلة رائعة للحصول على إشراقة مميزة، فابحثي عن تونر به مواد مضادة للتأكسد، مثل فيتامين C.

- استخدام نوعين من المرطبات:

لا تهملي الاستخدام ليلًا، والكريم المرطب نهارا، وكذلك كريم الحماية من الشمس للوقاية نهارا، خاصة إن كان جلدك حساس، للوقاية من الاسمرار والتجاعيد.

- استخدام السيروم:

خطوة مهمة للحفاظ على بشرتك، فالسيروم أو الأمصال تقوم بالتنظيف العميق للبشرة، مما يحافظ على نداوتها.

- الاهتمام بتنظيف البشرة:

أهم شيء هو تنظيف بشرتك في الصباح، وغسل وجهك كل ليلة أمر أكثر أهمية، فعندما لا تغسلين وجهك، من آثار الشمس، والمكياج والأوساخ فبهذا تسدين المسام، ولن تتنفس بشرتك، وعملية التنظيف المثلى في خطوتين تبدأ مع منشفة دافئة ورطبة ومنظف جيد.

- يجب تقشير البشرة بنعومة:

يجب أن تقشر البشرة الدهنية كل ثلاثة أو أربعة أيام، وكل 7 إلى 10 أيام إذا كانت بشرتك أكثر جفافًا، ومن المكونات المفضلة في التقشير البابايا، والأناناس.



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