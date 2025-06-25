الأربعاء 25 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

زلزال بقوة 4.5 درجة يضرب جنوب غربي الصين

زلزال، فيتو
زلزال، فيتو

أعلن مركز شبكات الزلازل الصينى أن هزة أرضية بلغت شدتها 4.5 درجة على مقياس ريختر ضربت اليوم الأربعاء، مقاطعة "جونج شيان" فى مدينة "ييبين" بإقليم "سيشوان" الواقع جنوب غربى البلاد.

 لم ترد بعد أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو مادية

ونقلت شبكة تلفزيون الصين الدولية (سي جي تي إن)، في نشرتها الناطقة بالإنجليزية، عن المركز الصيني قوله "إن مركز الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات، فيما لم ترد بعد أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو مادية".

وعلى الجانب الأخر أعلنت وزارة الخارجية الصينية قبل أيام إجلاء أكثر من 1600 من مواطنيها في إيران وإسرائيل بسبب تصاعد الأحداث ما بين طهران وتل أبيب.

 تصاعد الصراع بين إسرائيل وإيران

كما أعربت الخارجية الصينية في بيان عن قلقها الكبير من تصاعد الصراع بين "إسرائيل" وإيران.

وقال الخارجية الصينية: تصاعد المواجهة بين إيران و"دولة الاحتلال" يؤثر سلبا على السلام والاستقرار الإقليميين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الزلازل الصيني هزة أرضية مقياس ريختر اسرائيل وايران ايران وإسرائيل

مواد متعلقة

لقطع الشك باليقين، صور كاشفة تظهر ماذا حدث بمنشآت إيران النووية بعد الضربة الأمريكية

ترامب يرد على تقارير نتائج الهجوم على إيران: بيشوهوا أنجح الضربات العسكرية في التاريخ

إيران تعدم 3 أشخاص بتهمة التخابر لصالح الموساد وتعتقل 700 خلال الحرب مع إسرائيل

344 صوتا مقابل 79، تصويت في مجلس النواب الأمريكي على تحرك لعزل ترامب بسبب إيران

الأكثر قراءة

يمهل ولا يهمل، علاء مبارك يكشف أمرا خطيرا تعاني منه إسرائيل وينذر بنهايتها

أخبار مصر: خطر يزحف على سد النهضة، حادث مأساوي بالطريق الأوسطي، جريمة أسرية تهز المنوفية، وبشرى عن سعر البن

سعر جرام الذهب بمستهل تعاملات اليوم الأربعاء، عيار 21 وصل لهذا المستوى

لقطع الشك باليقين، صور كاشفة تظهر ماذا حدث بمنشآت إيران النووية بعد الضربة الأمريكية

برسالة إلى الرئيس، رشا راغب تغادر منصب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب

بالأسماء، تشكيل مجلس أمناء الأكاديمية الوطنية برئاسة السيسي

نص المادة السابعة في تعديلات الإيجار القديم التي تسمح بطرد المستأجر

سعر الدولار في البنوك المصرية ببداية تعاملات اليوم الأربعاء 25-6-2025

خدمات

المزيد

سعر جرام الذهب بمستهل تعاملات اليوم الأربعاء، عيار 21 وصل لهذا المستوى

سعر الدولار في البنوك المصرية ببداية تعاملات اليوم الأربعاء 25-6-2025

أسعار هواتف المحمول الأقل من 15 آلاف جنيه في السوق المصرية

آخر تطورات سعر النحاس اليوم

المزيد

انفوجراف

بعدما طاله القصف الإسرائيلي.. معلومات عن سجن إيفين سيئ السمعة في إيران (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عباس شومان: الهجرة النبوية كانت حدثًا فارقًا في مسار الرسالة الإسلامية

مفتي الجمهورية عن ذكرى الهجرة: من أعظم المحطات التي يتجدد فيها الإيمان

«ذرية بعضها من بعض»، الشعراوي يوضح الفرق بين أنساب الدم وأنساب الدين والقيم (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية