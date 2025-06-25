زلزال بقوة 4.5 درجة يضرب جنوب غربي الصين

أعلن مركز شبكات الزلازل الصينى أن هزة أرضية بلغت شدتها 4.5 درجة على مقياس ريختر ضربت اليوم الأربعاء، مقاطعة "جونج شيان" فى مدينة "ييبين" بإقليم "سيشوان" الواقع جنوب غربى البلاد.

لم ترد بعد أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو مادية

ونقلت شبكة تلفزيون الصين الدولية (سي جي تي إن)، في نشرتها الناطقة بالإنجليزية، عن المركز الصيني قوله "إن مركز الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات، فيما لم ترد بعد أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو مادية".

وعلى الجانب الأخر أعلنت وزارة الخارجية الصينية قبل أيام إجلاء أكثر من 1600 من مواطنيها في إيران وإسرائيل بسبب تصاعد الأحداث ما بين طهران وتل أبيب.

تصاعد الصراع بين إسرائيل وإيران

كما أعربت الخارجية الصينية في بيان عن قلقها الكبير من تصاعد الصراع بين "إسرائيل" وإيران.

وقال الخارجية الصينية: تصاعد المواجهة بين إيران و"دولة الاحتلال" يؤثر سلبا على السلام والاستقرار الإقليميين.

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