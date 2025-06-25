تشمل الدفاع والداخلية، رئيس الوزراء الانتقالي بالسودان يكشف عن أول خطوة لحكومته الجديدة

أصدر رئيس مجلس الوزراء الانتقالي في السودان كامل إدريس، قرارًا بتعيين الفريق الركن حسن داؤود كبرون كيان، وزيرًا للدفاع، ضمن حكومته الجديدة، التي أعلن أنه سيتم تعيين وزرائها بصورة تدريجية.

اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار

أفادت بذلك وكالة الأنباء السودانية "سونا"، التي أشارت إلى أن إدريس أصدر قراره يوم أمس الثلاثاء، وتضمن أيضا تعيين الفريق شرطة بابكر سمرة، وزيرا للداخلية.

ولفتت الوكالة إلى أن "رئيس الوزراء الانتقالي وجه وزارتي الدفاع والداخلية والجهات المعنية الأخرى باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار".

ويأتي هذا القرار بعد إعلان إدريس، في 19 يونيو الجاري، عن تشكيل حكومة انتقالية تضم 22 وزيرًا من المستقلين غير الحزبيين، سيتم تعيينهم بشكل تدريجي.

ويُشار إلى أن تعيين وزيري الدفاع والداخلية عادة ما يتم من قبل المكوّن العسكري في السلطة الانتقالية، وليس من اختصاص رئيس الوزراء، بحسب صحيفة "سودان تربيون"، التي أشارت إلى أنه رغم ذلك، تم إدراج هذه التعيينات ضمن قرارات مجلس الوزراء الانتقالي.

الخدمات الصحية والأوضاع المعيشية للسودانيين

ويشهد السودان حربًا داخلية اندلعت في 15 أبريل 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وميليشيا الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة من السودان، ما أثّر على الخدمات الصحية والأوضاع المعيشية للسودانيين خاصة في تفاقم أزمة النزوح داخليا وخارجيا.

وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.



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