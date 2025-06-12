إثيوبيا تمدد تعليق رحلاتها الجوية مع السودان لـ 30 يونيو

نقلت وسائل إعلام سودانية عن مصادر مطلعة القول بأن الخطوط الجوية الإثيوبية مددت تعليق رحلاتها الجوية المنتظمة بين مطار بورتسودان الدولي ومطار بولي الدولي في أديس أبابا حتى 30 يونيو 2025م.

أسباب أمنية تتعلق بالأوضاع الحالية

وأشارت المصادر إلى أن ذلك جاء لأسباب أمنية تتعلق بالأوضاع الحالية في المنطقة.

و بحسب المصادر، فإن قرار التعليق قابل للتمديد مرة أخرى، وفقًا لما تقتضيه التقديرات الأمنية المستقبلية.

تعليق الرحلات لظروف أمنية

ويأتي هذا التمديد في ظل استمرار الظروف الأمنية التي دفعت سابقًا إلى تعليق الرحلات بين البلدين، وسط ترقب لأي تطورات قد تتيح استئناف التشغيل في وقت لاحق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.