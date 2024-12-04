وصفات طبيعية لتفتيح البشرة خلال فصل الشتاء، على الرغم من أنه مع انخفاض درجات الحرارة خلال فصل الشتاء، قد تعاني البشرة من الجفاف والباهتة نتيجة قلة الترطيب وتعرضها للرياح الباردة.

إلا أن هذا الفصل هو الوقت المثالي لاتباع روتين تفتيح للبشرة، وتحسين مظهرها بشكل آمن وصحي بعيدًا عن تأثير الشمس المحرقة.

أهمية العناية بالبشرة في فصل الشتاء

أكدت خبيرة العناية بالبشرة والجسم سامنثا جريج، أن في الشتاء، تتراجع شدة أشعة الشمس، وتتراجع مستويات الرطوبة، مما يمثل فرصة مثالية لإصلاح ما أفسدته الشمس، خلال الشهور الماضية.

وأضافت خبيرة العناية بالبشرة، أن الطبيعة تقدم العديد من المواد الطبيعية التي يمكن الاستعانة بها، في تفتيح البشرة، إلى جانب توفير تغذية عميقة لها.

وتستعرض خبيرة العناية بالبشرة، في السطور التالية، بعض الوصفات الطبيعية التي لا تقتصر على تفتيح البشرة فقط، بل تعمل أيضًا على ترطيبها وتجديد خلاياها، مما يجعلها تبدو أكثر نضارة وحيوية.

ماسكات تفتيح البشرة، فيتو

أفضل الوصفات الطبيعية لتفتيح البشرة في الشتاء

1. قناع العسل والليمون

العسل مرطب طبيعي غني بمضادات الأكسدة، بينما يحتوي الليمون على فيتامين C المعروف بخصائصه المبيضة للبشرة.

المكونات:

ملعقة كبيرة من العسل.

ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

طريقة التحضير:

امزجي العسل وعصير الليمون جيدًا.

ضعي الخليط على وجهك لمدة 15 دقيقة.

اغسلي وجهك بالماء الفاتر وجففيه بلطف.

استخدمي القناع مرتين في الأسبوع للحصول على نتائج ملحوظة.

ملاحظة: تجنبي استخدام الليمون إذا كانت بشرتك حساسة.

2. ماسك اللبن والكركم

الكركم يتميز بخصائصه المضادة للبكتيريا والمفتحة للبشرة، بينما يعمل اللبن على ترطيبها وتغذيتها.

المكونات:

ملعقتان كبيرتان من اللبن.

نصف ملعقة صغيرة من مسحوق الكركم.

طريقة التحضير:

اخلطي المكونات معًا حتى تحصلي على عجينة ناعمة.

ضعي الماسك على وجهك واتركيه لمدة 20 دقيقة.

اغسلي وجهك بالماء الدافئ.

كرري الوصفة مرة أو مرتين أسبوعيًا.



3. قناع الأفوكادو وزيت الزيتون

الأفوكادو غني بالأحماض الدهنية التي ترطب البشرة وتساعد على تجديد خلاياها، بينما يعزز زيت الزيتون إشراقتها.

المكونات:

نصف ثمرة أفوكادو ناضجة.

ملعقة صغيرة من زيت الزيتون.

طريقة التحضير:

اهرسي الأفوكادو وامزجيه بزيت الزيتون.

وزعي المزيج على وجهك واتركيه لمدة 20 دقيقة.

اغسلي بالماء الفاتر.



4. تقشير السكر وزيت جوز الهند

تقشير البشرة ضروري لإزالة خلايا الجلد الميتة والبقع الداكنة، وزيت جوز الهند يساعد على الترطيب.

المكونات:

ملعقة كبيرة من السكر البني.

ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند.

طريقة التحضير:

امزجي المكونات جيدًا.

قومي بفرك وجهك بلطف بالخليط بحركات دائرية لمدة 5 دقائق.

اغسلي وجهك بالماء الدافئ.

كرري العملية مرة واحدة أسبوعيًا.

5. ماء الورد والبطاطس

ماء الورد يهدئ البشرة، وعصير البطاطس يساعد على تفتيحها وتوحيد لونها.

المكونات:

عصير نصف حبة بطاطس صغيرة.

ملعقة كبيرة من ماء الورد.

طريقة التحضير:

امزجي ماء الورد مع عصير البطاطس.

استخدمي قطعة قطن لتوزيع الخليط على بشرتك.

اتركيه لمدة 15 دقيقة ثم اغسليه بالماء الفاتر.

استخدمي هذا الماسك يوميًا للحصول على أفضل النتائج.

العناية بالبشرة

نصائح إضافية للعناية بالبشرة في الشتاء

شرب كميات كافية من الماء: يساعد الماء على ترطيب البشرة من الداخل ومنع الجفاف.

استخدام واقي الشمس: على الرغم من برودة الطقس، إلا أن أشعة الشمس قد تؤدي إلى تصبغ البشرة.

ترطيب البشرة يوميًّا: استخدمي كريمًا مرطبًا يحتوي على مكونات طبيعية مثل زبدة الشيا أو الألوفيرا.

تناول الأطعمة الغنية بالفيتامينات: احرصي على تناول الفواكه والخضروات الغنية بفيتامين C و E لتحسين صحة البشرة.

الابتعاد عن المياه الساخنة: غسل الوجه بالماء الساخن قد يزيد من جفاف البشرة، لذا استخدمي الماء الفاتر بدلًا منه.

وأخيرا تلفت خبيرة العناية بالبشرة، أن الوصفات الطبيعية تعد خيارًا آمنًا وفعالًا لتفتيح البشرة خلال فصل الشتاء، مع الحفاظ على ترطيبها ونضارتها.

واستخدام المكونات البسيطة والمتوفرة في المنزل يمكن أن يكون بديلًا اقتصاديًّا ومستدامًا للمنتجات التجارية.

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