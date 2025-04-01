قناع الأرز لتفتيح البشرة فى العيد، وصفة طبيعية ليس لها أضرار جانبية

تفتيح البشرة من الأمور التي تهتم بها الفتيات كثيرا خاصة فى الأعياد للظهور ببشرة ناصعة البياض ما يزيد من جمالهن وجاذبيتهن.

وتفتيح البشرة يمكن أن يتم بواسطة الكريمات التى تباع بالصيدليات ولكن تفضل الفتيات الوصفات الطبيعية التى ليس لها أى أضرار جانبية.

قناع الأرز لتفتيح البشرة

وتقدم نادية محمد خبيرة التجميل، قناع الأرز لتفتيح البشرة فى العيد.

المكونات:-

ملعقتان كبيرتان من مسحوق الأرز (يمكن طحن الأرز الأبيض أو البني للحصول على بودرة ناعمة).

ملعقة كبيرة من الحليب السائل أو الزبادي.

ملعقة صغيرة من العسل (لترطيب إضافي).

طريقة الاستخدام:

في وعاء صغير، امزجي مسحوق الأرز مع الحليب والعسل حتى تحصلي على خليط متجانس.

وزعي القناع على وجهك بحركات دائرية لطيفة.

اتركيه لمدة 15-20 دقيقة حتى يجف.

اغسلي وجهك بالماء الفاتر وجففيه برفق باستخدام منشفة ناعمة.

كرري القناع مرتين إلى ثلاث مرات أسبوعيًا للحصول على أفضل النتائج.

تأكدي من اختبار القناع على جزء صغير من بشرتك قبل الاستخدام الكامل لتجنب أي تهيج.

بتطبيق هذا القناع بانتظام، ستحصلين على بشرة مشرقة ونضرة بمكونات طبيعية.

قناع الأرز لتفتيح البشرة

خطوات بسيطة يجب اتباعها لحماية البشرة

وللعناية بالبشرة، يجب أولًا معرفة نوعها لمعرفة طبيعة التعامل معها فليس هناك منتج واحد سحري يفعل كل شيء، ومنتجات الإثنين والثلاثة في واحد كلها أساطير، فعليك معرفة نوعية بشرتك، والطريقة المثلى للعناية به.

- استخدام التونر:

وسيلة رائعة للحصول على إشراقة مميزة، فابحثي عن تونر به مواد مضادة للتأكسد، مثل فيتامين C.

- استخدام نوعين من المرطبات:

لا تهملي الاستخدام ليلًا، والكريم المرطب نهارًا، وكذلك كريم الحماية من الشمس نهارًا، خاصة إن كان جلدك حساس، للوقاية من الاسمرار والتجاعيد.

- استخدام السيروم:

خطوة مهمة للحفاظ على بشرتك، فالسيروم أو الأمصال تقوم بالتنظيف العميق للبشرة، مما يحافظ على نداوتها.

- الاهتمام بتنظيف البشرة:

أهم شيء هو تنظيف بشرتك في الصباح، وغسل وجهك كل ليلة أمر أكثر أهمية، فعندما لا تغسلين وجهك، من آثار الشمس، والمكياج والأوساخ فبهذا تسدين المسام، ولن تتنفس بشرتك، وعملية التنظيف المثلى في خطوتين تبدأ مع منشفة دافئة ورطبة ومنظف جيد.

- يجب تقشير البشرة بنعومة:

يجب أن تقشر البشرة الدهنية كل ثلاثة أو أربعة أيام، وكل 7 إلى 10 أيام إذا كانت بشرتك أكثر جفافًا، ومن المكونات المفضلة في التقشير البابايا، والأناناس.

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