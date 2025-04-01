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صحة ومرأة

قناع النشا وماء الورد لتفتيح البشرة في العيد

تفتيح البشرة، فيتو
تفتيح البشرة، فيتو

تفتيح البشرة من الأمور التي تهتم بها الفتيات كثيرًا خاصة في المناسبات والأعياد للظهور ببشرة مميزة خالية من العيوب.

ومع حلول عيد الفطر المبارك تحرص الفتيات على تطبيق الوصفات الطبيعية التي تفتح البشرة وتزيد من جماله خلال أيام العيد.

 

قناع تفتيح البشرة 

وتقدم نادية محمد خبيرة التجميل، قناع النشاء وماء الورد لتفتيح البشرة في العيد.

المكونات:

ملعقة كبيرة من النشا

ملعقتان كبيرتان من ماء الورد

نصف ملعقة صغيرة من العسل (اختياري، لإضافة ترطيب إضافي)

طريقة التحضير والاستخدام:

  • في وعاء نظيف، اخلطي النشا مع ماء الورد حتى تحصلي على مزيج متجانس.
  • أضيفي العسل إذا كنتِ ترغبين في ترطيب مضاعف.
  • ضعي القناع على وجه نظيف وجاف، وتجنبي منطقة العينين.
  • اتركيه لمدة 15-20 دقيقة حتى يجف تمامًا.
  • اغسلي وجهك بالماء الفاتر بحركات دائرية لطيفة لإزالة القناع.
  • رطّبي بشرتك بكريم مناسب بعد إزالة القناع.
تفتيح البشرة 
تفتيح البشرة 

خطوات بسيطة يجب اتباعها لحماية البشرة

وللعناية بالبشرة، يجب أولًا معرفة نوعها لمعرفة طبيعة التعامل معها فليس هناك منتج واحد سحري يفعل كل شيء، ومنتجات الإثنين والثلاثة في واحد كلها أساطير، فعليك معرفة نوعية بشرتك، والطريقة المثلى للعناية به.

- استخدام التونر:

وسيلة رائعة للحصول على إشراقة مميزة، فابحثي عن تونر به مواد مضادة للتأكسد، مثل فيتامين C.

- استخدام نوعين من المرطبات:

لا تهملي الاستخدام ليلًا، والكريم المرطب نهارًا، وكذلك كريم الحماية من الشمس نهارًا، خاصة إن كان جلدك حساس، للوقاية من الاسمرار والتجاعيد.

- استخدام السيروم:

خطوة مهمة للحفاظ على بشرتك، فالسيروم أو الأمصال تقوم بالتنظيف العميق للبشرة، مما يحافظ على نداوتها.

- الاهتمام بتنظيف البشرة:

أهم شيء هو تنظيف بشرتك في الصباح، وغسل وجهك كل ليلة أمر أكثر أهمية، فعندما لا تغسلين وجهك، من آثار الشمس، والمكياج والأوساخ فبهذا تسدين المسام، ولن تتنفس بشرتك، وعملية التنظيف المثلى في خطوتين تبدأ مع منشفة دافئة ورطبة ومنظف جيد.

- يجب  تقشير البشرة بنعومة:

يجب أن تقشر البشرة الدهنية كل ثلاثة أو أربعة أيام، وكل 7 إلى 10 أيام إذا كانت بشرتك أكثر جفافًا، ومن المكونات المفضلة في التقشير البابايا، والأناناس.

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