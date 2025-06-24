"عجوز" تطلب الزواج من ميسي في مباراة بالميراس والجمهور: عايزة تضمن مستقبلها (صورة)

تلقى النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عرض زواج غير متوقع من مشجعة "عجوز" خلال مباراة فريقه إنتر ميامي ضد بالميراس البرازيلي، ضمن منافسات كأس العالم للأندية 2025.

والتقطت عدسات الكاميرا رد فعل غاضب لليونيل ميسي لاعب انتر ميامي، بعد تعادل فريقه أمام بالميراس رغم الصعود لدور الـ16 لبطولة كأس العالم للأندية بعد تعادلهما 2 - 2 في المباراة التي أقيمت على ملعب هارد روك في الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الأولى لمونديال الأندية 2025.

سيطر إنتر ميامي على الشوط الأول بتسجيل تاديو أليندي الهدف الأول في الدقيقة الـ16، قبل أن يضيف لويس سواريز الهدف الثاني في الدقيقة الـ65.

لكن بالميراس أظهر صلابة وعادل النتيجة عبر باولينيو في الدقيقة الـ(80)، وماوريسيو في الدقيقة الـ(87)، ليتصدر المجموعة بفارق الأهداف عن إنتر ميامي.

اللافتة التي سرقت الأضواء

بينما كان الجمهور يتدفق إلى الملعب لمشاهدة المواجهة الحاسمة، رفعت سيدة عجوز لافتة غريبة من المدرجات موجهة إلى ميسي، كُتب عليها بخط واضح: "ميسي، هل تتزوجني؟".

اللافتة، التي التقطتها كاميرات البث المباشر، سرعت انتشارها على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث علق المتابعون بطريقتهم الساخرة: "الجدة تريد ضمان مستقبلها مع أسطورة!".

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