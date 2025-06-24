شاهد، احتفالات بالميراس وإنتر ميامي بعد التأهل إلى دور الـ16 بمونديال الأندية

كأس العالم للأندية، تأهل فريقا بالميراس ولإنتر ميامي إلى دور الـ16 لبطولة كأس العالم للأندية بعد تعادلهما 2 - 2 في المباراة التي أقيمت على ملعب هارد روك في الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الأولى لمونديال الأندية 2025.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي لعدة فيديوهات لاحتفال إنتر ميامي وبالميراس بعد الصعود.

¡Que sí! ¡Que lo ha vuelto a hacer!



¡Que Messi y su Inter Miami están en los octavos de final del Mundial de Clubes!@FIFACWC | Todos los partidos gratis en https://t.co/yWCWbevPop | #FIFACWC #TakeItToTheWorld pic.twitter.com/ouWBd4UtwN — DAZN Fútbol (@DAZNFutbol) June 24, 2025

وأحرز باولينيو بالميراس هدفًا لفريقه أمام إنتر ميامي في الدقيقة 80 من عمر الشوط الثاني.

El gesto de Abel Ferreira con Luis Suárez reconociéndole su partidazo 🤝@FIFACWC | Todos los partidos gratis en https://t.co/yWCWbevPop | #FIFACWC #TakeItToTheWorld pic.twitter.com/ctyDPkW8Rq — DAZN Fútbol (@DAZNFutbol) June 24, 2025

وأحرز ماوريسيو الهدف الثاني بالميراس في الدقيقة 87.

وأحرز تاديو أليندي لاعب إنتر ميامي، الهدف الأول لفريقه في مرمى بالميراس بالدقيقة 16.

وأحرز سواريز الهدف الثاني لإنتر ميامي في الدقيقة 65 من عمر الشوط الثاني.

تشكيل إنتر ميامي أمام بالميراس

تشكيل بالميراس أمام إنتر ميامي

6 أندية حسمت التأهل لدور الـ16 لكأس العالم للأندية

وحسمت عدة أندية تأهلها إلى دور الـ 16 من كأس العالم للأندية 2025 بعد مرور جولتين فقط، ولكن الإثارة لا تزال مستمرة والاحتمالات قائمة.

وكان فلامنجو أول من حسم تأهله إلى ثمن النهائي يليه بايرن ميونخ وذلك بعد حصد النقاط كاملة في أول جولتين.



وحسم باريس سان جيرمان وبوتافوجو تذكرة التأهل رسميًّا إلى المجموعة الثانية من مونديال الأندية ليزيد عدد الفرق المتأهلة لدور الـ16 لمسابقة مونديال الأندية إلى 6 فرق رسميًّا قبل استكمال منافسات الجولة الثالثة والأخيرة لدور المجموعات.

الفرق المتأهلة إلى دور الـ16 من كأس العالم للأندية هي: فلامينجو البرازيلي، بايرن ميونخ الألماني، يوفنتوس الإيطالي ومانشستر سيتي الإنجليزي، وباريس سان جيرمان بوتافوجو.

مجموعات كأس العالم للأندية 2025

المجموعة الأولى: الأهلي، بالميراس البرازيلي، بورتو البرتغالي، إنتر ميامي الأميريكي.

المجموعة الثانية: باريس سان جيرمان الفرنسي، أتلتيكو مدريد الإسباني، بوتافوجو البرازيلي، سياتل ساوندرز الأمريكي.

المجموعة الثالثة: بايرن ميونخ الألماني، أوكلاند سيتي النيوزيلندي، بوكا جونيورز الأرجنتيني، بنفيكا البرتغالي.



المجموعة الرابعة: فلامنجو البرازيلي، الترجي التونسي، تشيلسي الإنجليزي، لوس أنجلوس إف سي الأمريكي

المجموعة الخامسة: ريفر بليت الأرجنتيني، أوراوا ريد دياموندز الياباني، مونتيري المكسيكي، إنتر الإيطالي.

المجموعة السادسة: فلومينينسي البرازيلي، بوروسيا دورتموند الألماني، أولسان هيونداي الكوري الجنوبي، ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي.

المجموعة السابعة: مانشستر سيتي الإنجليزي، الوداد البيضاوي المغربي، العين الإماراتي، يوفنتوس الإيطالي.

المجموعة الثامنة: ريال مدريد الإسباني، الهلال السعودي، باتشوكا المكسيكي، سالزبورج النمساوي.

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