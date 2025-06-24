الثلاثاء 24 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

ترامب: مستقبل عظيم مليء بالحب والسلام ينتظر إسرائيل وإيران

ترامب، فيتو
ترامب، فيتو

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن مستقبلًا عظيمًا مليئًا بالحب والسلام ينتظر إسرائيل وإيران.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، الاتفاق على وقف كامل لإطلاق النار بين إسرائيل وإيران.

وقال ترامب في منشور على حسابه في "تروث سوشيال"، إنه "بعد مرور 24 ساعة تكون النهاية الرسمية للحرب بين إسرائيل وإيران".

 

وأوضح ترامب أن إيران ستلتزم وقف النار "بعد نحو ست ساعات من الآن"، تليها إسرائيل بعد 12 ساعة من ذلك.


ووفق ترامب فإن وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران "يبدأ رسميًّا الساعة 4 من فجر الثلاثاء بتوقيت جرينتش".


وتابع الرئيس الأمريكي قائلًا: "منعنا حربًا كانت ستمتد سنوات".


وشدد على أن "الحرب بين إيران وإسرائيل كانت ستؤدي إلى دمار المنطقة لو استمرت. أود أن أهنئ البلدين، إسرائيل وإيران، على امتلاكهما للقدرة والشجاعة والذكاء لإنهاء ما ينبغي أن تسمى حرب الاثني عشر يومًا".


واختتم ترامب منشوره قائلًا: "بارك الله إسرائيل وإيران والشرق الأوسط".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اسرائيل وايران وقف كامل لإطلاق النار بين إسرائيل وإيران

الأكثر قراءة

التلفزيون الإيراني: إسرائيل اغتالت العالم النووي محمد رضا صديقي قبل موعد وقف إطلاق النار

إنتر ميامي يتقدم على بالميراس بهدف بالشوط الأول (فيديو)

انفجارات تهز تل أبيب وحيفا وصفارات الإنذار تدوي من إيلات جنوبا حتى المطلة شمالا

إنتر ميامي يحرز الهدف الأول في مرمى بالميراس بكأس العالم للأندية (فيديو)

هجوم إيراني صاروخي على إسرائيل الآن

الأهلي وبورتو يسجلان 3 أهداف في دقيقتين

رسالة غامضة من جماهير الأهلي خلال مواجهة بورتو في كأس العالم للأندية

سواريز يحرز الهدف الثاني لإنتر ميامي في شباك بالميراس بعد مرور 70 دقيقة (فيديو)

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر القصدير اليوم

سعر طن الأرز الأبيض الرفيع اليوم الإثنين 23-6-2025

تراجع 9 جنيهات للبلدي، أسعار الفراخ اليوم الإثنين 23 يونيو 2025 (آخر تحديث)

47390 دولار سعر طن النحاس في الأسواق العالمية اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

في ختام أعماله كشف حساب مجلس الشيوخ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الثلاثاء 24 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 24 – 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الثلاثاء 24 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
عاجل
الإذاعة الإسرائيلية: الدفعة الأخيرة من الصواريخ الإيرانية كانت محدودة ولم تزد على 4 صواريخ