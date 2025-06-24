دوي صفارات الإنذار في عدة مناطق بإسرائيل عقب إطلاق صواريخ من إيران

دوت صفارات الإنذار في عدة مناطق بإسرائيل عقب رصد إطلاق صواريخ من إيران.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن الدفاعات الجوية تعمل على اعتراض صواريخ أطلقت من إيران.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال: "قبل قليل، تم تفعيل الإنذارات في عدة مناطق من البلاد عقب رصد إطلاق صواريخ من إيران باتجاه إسرائيل. يُطلب من الجمهور الالتزام بتعليمات قيادة الجبهة الداخلية".

ودوت صفارات الإنذار في مناطق عدة من إسرائيل بعد رصد إطلاق صواريخ من إيران.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.