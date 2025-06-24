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خارج الحدود

دوي صفارات الإنذار في عدة مناطق بإسرائيل عقب إطلاق صواريخ من إيران

الهجوم الإيراني على
الهجوم الإيراني على إسرائيل، فيتو

دوت صفارات الإنذار في عدة مناطق بإسرائيل عقب رصد إطلاق صواريخ من إيران.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن الدفاعات الجوية تعمل على اعتراض صواريخ أطلقت من إيران.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال: "قبل قليل، تم تفعيل الإنذارات في عدة مناطق من البلاد عقب رصد إطلاق صواريخ من إيران باتجاه إسرائيل. يُطلب من الجمهور الالتزام بتعليمات قيادة الجبهة الداخلية".

ودوت صفارات الإنذار في مناطق عدة من إسرائيل بعد رصد إطلاق صواريخ من إيران.

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صفارات الإنذار إطلاق صواريخ من إيران جيش الإحتلال الإسرائيلي الدفاعات الجوية

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