إعلام عراقي: سقوط صواريخ على معسكر التاجي في بغداد وسماع دوي انفجارات

أفادت وسائل إعلام عراقية فجر اليوم الثلاثاء، بسقوط عدة صواريخ على معسكر التاجي شمال العاصمة بغداد، وسماع دوي انفجارات.



وأشارت وسائل الإعلام إلى أن الأنباء الأولية تشير إلى أن الانفجار طال رادارا جويا بالإضافة لقسم فني كهربائي في معسكر التاجي.

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