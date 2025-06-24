إعلام عبري: تفعيل صفارات الإنذار في جنوب الجولان جراء تسلل طائرات مسيرة

أفادت وسائل إعلام عبرية بتفعيل صفارات الإنذار في جنوب الجولان جراء تسلل طائرات مسيرة.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فجر اليوم الثلاثاء، أنه تم الاتفاق على وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران.

ووفق الاتفاق، ستبدأ إيران وقف إطلاق النار أولًا، وبعد مرور 12 ساعة ستبدأ إسرائيل وقف إطلاق النار، وعند الساعة 24 سيتم إعلان النهاية الرسمية لـ"حرب الـ12 يوما" باحتفاء عالمي. وخلال كل مرحلة من وقف إطلاق النار، سيلتزم الطرف الآخر بالسلم والاحترام، حسبما ذكر ترامب.



وهذا التطور المفاجئ يأتي بعد ساعات من إعلان الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف قاعدة العديد في قطر بهجوم صاروخي مدمر وقوي" ضمن عملية "بشائر الفتح"، ردًّا على هجمات نفذها الجيش الأمريكي فجر الأحد، على 3 مواقع نووية أمريكية.

وأعلن الرئيس الأمريكي حينها أن "المنشآت النووية الإيرانية الثلاث تم تدميرها بالكامل".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.