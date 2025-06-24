وكالة مهر: إيران تنذر سكان منطقة "رمات جان" في تل أبيب بالإجلاء فورا

أفادت وكالة مهر، أن إيران أنذرت سكان منطقة "رمات جان" في تل أبيب وسط إسرائيل بالإجلاء فورًا.

أعلنت إيران قبل قليل إسقاط مسيرتين إسرائيليتين في قزوين وآراك.

وكانت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني وجهت رسالة على شبكة التواصل الاجتماعي إكس، كتبت فيها: "سياستنا واضحة: نحن لسنا البادئين بالحرب، لكننا سندافع عن أرواح وكرامة شعبنا حتى اللحظة الأخيرة".

واستهدفت الحرس الثوري الإيراني مساء أمس الإثنين قاعدة العديد الأمريكية في قطر بعدة صواريخ ردًّا على العدوان الأمريكي على المواقع النووية الايرانية.

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