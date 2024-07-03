فاكهة الموسم الشهيرة، اعرف فوائد البطيخ التي تدفعنا لتناوله

فوائد البطيخ، البطيخ من فاكهة الصيف الشهيرة التي لها شعبية كبيرة فى مصر وينتظرها عشاقها في فصل الصيف وبالفعل ترطب الجسم في الطقس الحار.

وفوائد البطيخ، عديدة لقيمته الغذائية العالية حيث يحتوى على نسبة عالية من الألياف والسوائل والعناصر الغذائية المهمة لذا ينصح الخبراء بتناوله.

أهمية تناول البطيخ فى الصيف

ويقول الدكتور أحمد السيد أخصائي التغذية العلاجية، إن البطيخ هو فاكهة صيفية شهيرة تتمتع بشعبية كبيرة بفضل طعمها اللذيذ وفوائدها الصحية العديدة، حيث يحتوي البطيخ على نسبة عالية من الماء، مما يجعله خيارًا ممتازًا للترطيب خلال أيام الصيف الحارة.

فوائد البطيخ للصحة

فوائد البطيخ للصحة

وأضاف السيد، أن من فوائد البطيخ التي تدفعنا لتناوله:

قدرته على ترطيب الجسم، حيث يحتوي البطيخ على حوالي 92% من وزنه ماءً، مما يساعد في تعويض السوائل المفقودة من الجسم بسبب التعرق، وهذا يجعل البطيخ خيارًا رائعًا للحفاظ على الترطيب ومنع الجفاف.

البطيخ غني بالفيتامينات والمعادن الضرورية لصحة الجسم، حيث يحتوي على فيتامين C الذي يعزز الجهاز المناعي ويحمي الخلايا من التلف الناتج عن الجذور الحرة.

يحتوي على فيتامين A الذي يحافظ على صحة العينين والجلد.

يحتوي البطيخ على فيتامين B6 الذي يساعد في تصنيع الناقلات العصبية مثل السيروتونين والدوبامين، مما يساهم في تحسين المزاج.

يحتوي على مضادات الأكسدة مثل الليكوبين والبيتا كاروتين، والليكوبين، الذي يمنح البطيخ لونه الأحمر الزاهي، معروف بفوائده القلبية حيث يساهم في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والشرايين عن طريق تقليل مستويات الكولسترول الضار وتحسين صحة الأوعية الدموية، والبيتا كاروتين، بدوره، يحسن صحة الجلد ويقلل من خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان.

مفيد لصحة الجهاز الهضمي، حيث يحتوي على نسبة جيدة من الألياف الغذائية التي تساعد في تعزيز حركة الأمعاء والوقاية من الإمساك، كما أن الألياف تساعد في تحقيق الشعور بالشبع، مما يمكن أن يكون مفيدًا في إدارة الوزن.

تحسين صحة العضلات، إذ يحتوي البطيخ على حمض أميني يسمى سيترولين، الذي يساهم في تحسين تدفق الدم وتقليل آلام العضلات بعد ممارسة التمارين الرياضية.

يحتوي البطيخ على نسبة منخفضة من السعرات الحرارية، مما يجعله خيارًا مثاليًا لمن يسعون للحفاظ على وزن صحي، يمكن تناوله كوجبة خفيفة بين الوجبات أو كمكون في السلطات والعصائر.