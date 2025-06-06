الجمعة 06 يونيو 2025
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صحة ومرأة

قناع طبيعي لإشراقة البشرة خلال أيام العيد

إشراقة البشرة، فيتو
إشراقة البشرة، فيتو

تهتم الفتيات كثيرًا بالظهور بشكل مميز وجذاب في أيام العيد حيث تجمع الأهل والأصدقاء، وهذا لن يتحقق بدون بذرة مشرقة وأكثر نضارة وحيوية.

وقبل العيد بساعات قليلة تحرص الفتيات على تطبيق الوصفات الطبيعية التى تنقي البشرة وتعزيز من نضارتها ونقاءها ما يزيد من جمالهن وجاذبيتهن.

 

قناع طبيعي لإشراقة البشرة خلال أيام العيد 

وتقدم نادية محمد خبيرة التجميل، قناع طبيعي لإشراقة البشرة خلال أيام العيد.

المكونات:

 ملعقة صغيرة من العسل الطبيعي

ملعقة صغيرة من الزبادي (اللبن الرائب)

نصف ملعقة صغيرة من عصير الليمون (اختياري لأصحاب البشرة الدهنية فقط)

ملعقة صغيرة من مسحوق الكركم الطبيعي (غير مخصص للطعام)

طريقة التحضير:

  • اخلطي جميع المكونات في وعاء صغير حتى تحصلي على خليط متجانس.
  • اغسلي وجهك جيدا وجففيه بلطف.
  • ضعي القناع على وجهك بأطراف أصابعك أو باستخدام فرشاة نظيفة.
  • اتركيه لمدة 10 إلى 15 دقيقة فقط (لا تتركيه لفترة طويلة لتجنب التصبغ بالكركم).
  • اغسلي وجهك بالماء الفاتر، ثم رشي قليلا من الماء البارد لغلق المسام.
  • رطبي بشرتك بكريم مناسب.
  • هذا القناع مضاد للبكتيريا ومرطب طبيعي، كما يساعد على تقشير البشرة بلطف، ويمنح البشرة إشراقة ويقلل الالتهابات، ويساعد على تفتيح البشرة وتنظيف المسام (للبشرة الدهنية فقط).
  • يفضل اختبار القناع على جزء صغير من الجلد قبل استخدامه على الوجه بالكامل.
  • تجنبي استخدام هذا القناع إذا كانت بشرتك حساسة أو تعانين من التهابات.
  • احرصي على شرب كميات كافية من الماء وتناول الفواكه والخضروات قبل العيد بأيام للحصول على إشراقة طبيعية من الداخل.
قناع طبيعي لإشراقة البشرة خلال أيام العيد 
قناع طبيعي لإشراقة البشرة خلال أيام العيد 

خطوات بسيطة يجب اتباعها لحماية البشرة

وللعناية بالبشرة، يجب أولًا معرفة موقعها لمعرفة طبيعة التعامل معها فليس هناك منتج واحد سحري يفعل كل شيء، ومنتجات الاثنين والثلاثة في واحد كلها أساطير، فعليك معرفة نوعية بشرتك، والطريقة المثلى للعناية به.

- استخدام التونر:

وسيلة رائعة للحصول على إشراقة مميزة، فابحثي عن تونر به مواد مضادة للتأكسد، مثل فيتامين C.

- استخدام نوعين من المرطبات:

لا تهملي الاستخدام ليلًا، والكريم المرطب نهارًا، وكذلك كريم الحماية من الشمس نهارًا، خاصة إن كان جلدك حساس، للوقاية من الاسمرار والتجاعيد.

- استخدام السيروم:

خطوة مهمة للحفاظ على بشرتك، فالسيروم أو الأمصال تقوم بالتنظيف العميق للبشرة، مما يحافظ على نداوتها.

- الاهتمام بتنظيف البشرة:

أهم شيء هو تنظيف بشرتك في الصباح، وغسل وجهك كل ليلة أمر أكثر أهمية، فعندما لا تغسلين وجهك، من آثار الشمس، والمكياج والأوساخ فبهذا تسدين المسام، ولن تتنفس بشرتك، وعملية التنظيف المثلى في خطوتين تبدأ مع منشفة دافئة ورطبة ومنظف جيد.

- يجب تقشير البشرة بنعومة:

يجب أن تقشر البشرة الدهنية كل ثلاثة أو أربعة أيام، وكل 7 إلى 10 أيام إذا كانت بشرتك أكثر جفافًا، ومن المكونات المفضلة في التقشير البابايا، والأناناس.

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