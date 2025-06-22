الأحد 22 يونيو 2025
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صحة ومرأة

فوائد زيت القرنفل، يعالج التهابات المفاصل ومشاكل الجهاز الهضمي

زيت القرنفل
زيت القرنفل

فوائد زيت القرنفل، زيت القرنفل من أنواع الزيوت العطرية التى لها رائحة نفاذة وقوية وله استخدامات طبية عديدة حيث كان يستخدم فى الطب القديم.

وفوائد زيت القرنفل، عديدة لقيمته الغذائية العالية وعادة يستخدم فى مجال الطب والتجميل ولكن بحدود حفاظا على الصحة.

ويقول الدكتور أحمد السيد أخصائي التغذية العلاجية، إن زيت القرنفل من الزيوت العطرية الشهيرة التي تستخرج من براعم زهرة القرنفل المجففة، ويستخدم منذ قرون في الطب البديل والعلاجات الشعبية، خاصة في الثقافات الآسيوية والعربية، ويمتاز برائحته القوية وطعمه اللاذع، ويحتوي على مركبات فعالة مثل الأوجينول، وهو المسؤول الرئيسي عن خصائصه العلاجية المتعددة.

فوائد زيت القرنفل 
فوائد زيت القرنفل 

فوائد زيت القرنفل للصحة 

وأضاف السيد، أن من فوائد زيت القرنفل للصحة:-

  • زيت القرنفل يستخدم موضعيا لتخفيف الألم، خاصة ألم الأسنان واللثة، حيث يساعد الأوجينول في تخدير المنطقة وتخفيف الالتهاب، لذا يدخل في تركيب بعض معاجين الأسنان وغسولات الفم.
  • زيت القرنفل يمتلك خصائص قوية مضادة للبكتيريا والفطريات، ويستخدم لتطهير الجروح وقتل الميكروبات، كما يساعد في الوقاية من العدوى.
  • عند استنشاق زيت القرنفل أو استخدامه في جلسات البخار، يُساعد على تخفيف احتقان الأنف والصدر، ويُستخدم في علاج السعال، الزكام، الربو، والالتهابات التنفسية.
  • يستخدم زيت القرنفل لتقليل الغازات، والانتفاخ، وتحفيز عملية الهضم، كما يُخفف من آلام المعدة والغثيان.
  • يساعد زيت القرنفل على تخفيف التهابات المفاصل والعضلات عند استخدامه كدهان موضعي، وهو مفيد في حالات الروماتيزم والتهاب المفاصل.
  • تشير بعض الدراسات إلى أن مضادات الأكسدة في زيت القرنفل تساهم في حماية الكبد من التلف الناتج عن السموم أو الالتهابات المزمنة.
  • أظهرت دراسات مخبرية أن زيت القرنفل يحتوي على مركبات قد تساعد في محاربة الخلايا السرطانية، خاصة سرطان القولون وسرطان الثدي، بفضل خصائصه المضادة للأكسدة.
  • زيت القرنفل من أكثر الزيوت استخداما في مجال العناية بالفم، حيث يستخدم كمضمضة طبيعية لتطهير الفم، القضاء على رائحة الفم الكريهة، وتقوية اللثة.
  • بفضل خصائصه المضادة للبكتيريا والالتهابات، يمكن استخدام زيت القرنفل موضعيًا للمساعدة في علاج حب الشباب والوقاية من ظهوره.
  • زيت القرنفل يعزز الدورة الدموية في فروة الرأس، مما يحفز نمو الشعر ويمنع تساقطه، كما يساهم في تقوية بصيلات الشعر وتحسين كثافته.
  • يساعد زيت القرنفل في تحسين مرونة الجلد وتقليل التجاعيد، بفضل محتواه الغني بمضادات الأكسدة التي تحارب الجذور الحرة المسببة للشيخوخة.

طريقة استخدام زيت القرنفل

وتابع، أنه يستخدم بطرق مختلفة، منها:-

  • للتدليك: يمزج بكمية قليلة من زيت حامل (مثل زيت جوز الهند أو زيت الزيتون) لتخفيف آلام المفاصل أو العضلات.
  • لعلاج الأسنان: يوضع قطرة منه على قطنة ويوضع على مكان الألم.
  • للشعر: تضاف بضع قطرات إلى زيت الشعر أو الشامبو لتحفيز نمو الشعر.
  • للعناية بالبشرة: يستخدم مخفف لعلاج حب الشباب أو تهدئة التهيجات الجلدية.
  • للاستنشاق: يضاف إلى ماء ساخن للاستنشاق وتخفيف مشاكل الجهاز التنفسي.

محاذير استخدام زيت القرنفل 

وأكد أخصائي التغذية العلاجية، على أن زيت القرنفل المركز لا يستخدم مباشرة على الجلد أو الفم دون تخفيف، لأنه قد يسبب تهيج أو حروق، ويجب استشارة الطبيب قبل استخدامه للأطفال أو الحوامل أو مرضى الحساسية، كما أن الجرعات العالية منه قد تكون سامة عند الاستخدام الداخلي، لذا يجب الاعتدال في الاستعمال.

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