ما يحدث لو أغلقت إيران مضيق هرمز؟ إجابات عن 5 أسئلة حرجة

مضيق هرمز، ضربت أمريكا المشروع النووي الإيراني وفق ما أكد الرئيس دونالد ترامب، وكان المرشد علي خامنئي، قد توعد الولايات المتحدة "بأضرار لا يمكن إصلاحها" إذا تدخلت في النزاع دعما لحليفتها.

تداعيات غلق مضيق هرمز أمام حركة عبور النفط

وحسب تقرير لوكالة "بلومبرج"، فإن تصريح المرشد الإيراني أذكى التكهنات بأن القيادة في بلاده قد تلجأ إلى وسيلة أخرى لكبح جماح أعدائها، وهي إغلاق مضيق هرمز أمام الملاحة أو إغلاقه فعليا.

أيضا نقلت شبكة "برس تي في" الإيرانية، عن اللواء كوثري عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، أن البرلمان توصل إلى قرار بـ إغلاق مضيق هرمز، لكن القرار النهائي في هذا الشأن يعود للمجلس الأعلى للأمن القومي.

ووفق ما أوضح الخبير الإستراتيجي في مجال النفط، جوليان لي، فى مقال شارح نشرته الوكالة الأمريكية، أن ربع تجارة النفط العالمية تقريبا يمر عبر هذا الممر المائي الضيق عند مدخل الخليج –هرمز-، وإذا حالت إيران دون وصول الناقلات العملاقة التي تنقل النفط والغاز إلى الصين وأوروبا وغيرها من المناطق الرئيسية المستهلكة للطاقة، إلى مياه الخليج فإن ذلك سيؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط بشكل هائل وسريع وربما زعزعة استقرار الاقتصاد العالمي.

مضيق هرمز، فيتو

واختار الخبير الإستراتيجي في مجال النفط 5 أسئلة لشرح أهمية هذا المضيق وتداعيات إغلاقه خلال مقاله جاءت كالتالي:

أولا، أين يقع مضيق هرمز؟

هذا الممر المائي يربط الخليج بالمحيط الهندي، حيث تقع إيران شماله والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان جنوبه.

ويبلغ طوله 161 كيلومترا وعرضه 32 كيلومترا تقريبا في أضيق نقطة فيه، حيث يبلغ عرض الممرات الملاحية في كل اتجاه 3 كيلومترات ونيف.

غير أن أعماقه الضحلة تجعل السفن التي تمخر عبابه عرضة للألغام، كما أن قربه من اليابسة -وإيران على وجه الخصوص- يجعل السفن تواجه خطر الصواريخ الإيرانية التي تنطلق من الشواطئ أو الاعتراض من قبل زوارق الدوريات والمروحيات.

ومما يعكس أهمية مضيق هرمز أن السفن العملاقة نقلت عبره في عام 2024 وحده ما يقرب من 16.5 مليون برميل يوميا من النفط الخام والمكثفات من السعودية والعراق والكويت والإمارات وإيران، وفقا للبيانات التي جمعتها وكالة بلومبيرغ. كما أن أكثر من خُمس الإمدادات العالمية من الغاز -معظمها من دولة قطر– عبرت من خلاله في الفترة نفسها.

ثانيا، هل يمكن لإيران أن تغلق مضيق هرمز بالفعل؟

يقول الخبير الإستراتيجي، أن إيران لا تملك الحق القانوني في إيقاف حركة المرور عبر المضيق، لذا فإن الأمر يتطلب منها استخدام القوة أو التلويح بها لفعل ذلك.

وإذا حاولت قواتها البحرية منع الدخول إلى المضيق، فمن المرجح أن تواجه ردا قويا من الأسطول الخامس الأمريكي وغيره من القوات البحرية الغربية التي تقوم بدوريات في المنطقة، وهو ما قد يجعل الملاحة فيه محفوفة بالمخاطر للسفن التجارية التي قد تغامر بالمرور فيه.

ومن شأن إغلاق مضيق هرمز أن يلحق أضرارا سريعة باقتصاد إيران نفسها لأن ذلك سيمنعها من تصدير نفطها.

ثالثا، هل سبق لإيران أن أعاقت حركة الشحن البحري؟

أورد المقال حالات تعرضت فيها السفن في الخليج لمضايقات من قبل إيران في العقود الماضية. ففي أبريل 2024، احتجز الحرس الثوري الإيراني سفينة حاويات مرتبطة بإسرائيل قرب المضيق وذلك قبيل ساعات من شن هجوم بطائرة مسيرة على دولة الاحتلال.

كما احتجزت إيران في أبريل 2023 ناقلة نفط أمريكية بزعم أنها اصطدمت بسفينة أخرى، وناقلتي نفط يونانيتين في مايو 2022 لمدة 6 أشهر قبل الإفراج عنهما.

رابعا، هل أغلقت إيران مضيق هرمز من قبل؟

وفق المقال الشارح على وكلة بلومبيرج، فإن ذلك لم يحدث حتى الآن.

خامسا، ما الدول الأكثر اعتمادا على مضيق هرمز؟

أكثر الدول التي تعتمد على المضيق في تصدير نفطها هي تلك المشاطئة له. فالسعودية تمرر عبره معظم النفط، لكنها تستطيع تحويل شحناتها إلى أوروبا باستخدام خط أنابيب بطول 1200 كيلومتر تقريبا عبر المملكة إلى محطة على البحر الأحمر، مما يسمح لها بتجنب كل من مضيق هرمز وجنوب البحر الأحمر.

كذلك يمكن للإمارات تصدير بعض نفطها الخام دون الاعتماد على المضيق، عن طريق إرسال 1.5 مليون برميل يوميا عبر خط أنابيب من حقولها النفطية إلى ميناء الفجيرة على خليج عمان إلى الجنوب من هرمز.

ومع إغلاق خط أنابيب النفط المتجه إلى البحر الأبيض المتوسط، يعتمد العراق حاليا في تصدير شحناته النفطية كلها بشكل كبير على مضيق هرمز.

أما الكويت وقطر والبحرين فلا خيار لها سوى شحن نفطها عبر الممر المائي، بينما تعتمد إيران أيضا عليه كليا.

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