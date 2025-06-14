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خارج الحدود

جيش الاحتلال يعلن اغتيال 9 علماء وخبراء بارزين في المشروع النووي الإيراني

إيران، فيتو
إيران، فيتو

 أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، تصفية 9 علماء وخبراء بارزين في المشروع النووي الإيراني.

وقال جيش الاحتلال: اغتلنا 9 علماء وخبراء بارزين كانوا يسهمون في دعم خطة النظام الإيراني للحصول على أسلحة نووية.. العملية تمثل ضررا كبيرا لقدرة النظام الإيراني على امتلاك أسلحة دمار شامل.

 

الهجوم على منشآت نطنز وأصفهان وفوردو النووية

وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، بأن جيش الاحتلال هاجم منشآت نطنز وأصفهان وفوردو النووية.

وأضافت: "الجيش لم يشن هجوما واسع النطاق على منشأة فوردو.. الهجمات الكبرى كانت على منشأتي نطنز وأصفهان النوويتين".

 

الهجوم الإسرائيلي على إيران

وشنت إسرائيل فجر أمس الجمعة، هجوما على إيران في عملية أطلقت عليها اسم "الأسد الصاعد" الهادفة إلى "إزالة التهديد النووي الإيراني"، فيما أعلن عن حالة طوارئ في كافة أنحاء البلاد.

وقتل خلال الهجوم العديد من الأشخاص، بينهم قائد الحرس الثوري الإيراني الجنرال حسين سلامي.

 

5 موجات من الغارات في كامل أرجاء إيران

فيما قال مسئول عسكري إسرائيلي، إن القوات الجوية نفذت أمس 5 موجات من الغارات في كامل أرجاء إيران.

وأضاف المسئول لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، أن إجمالي الضربات التي تم تنفيذها أصابت الأهداف. ووفقا لجيش الاحتلال الإسرائيلي، تم استهداف منشآت نووية وعسكرية إيرانية، بالإضافة إلى قيادات عسكرية ونووية رفيعة المستوى.

وأكد مسئول إسرائيلي آخر أن الولايات المتحدة كانت على علم بالعملية المخطط لها منذ أسبوع على الأقل، مشيرا إلى أن تل أبيب تتوقع أن تتمكن بعض الصواريخ الإيرانية من الوصول إلى إسرائيل لاحقا.

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جيش الاحتلال الاحتلال الإسرائيلي المشروع النووي الايراني النظام الإيراني نطنز أصفهان فوردو

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