أسعار النفط تواصل الارتفاع بعد مخاوف تعطل الإمدادات من مضيق هرمز

واصلت أسعار النفط ارتفاعها في التعاملات المبكرة اليوم الأربعاء، مدفوعة بتصاعد التوترات في الشرق الأوسط، إذ أثارت الحرب الجوية المتواصلة بين إيران وإسرائيل مخاوف من تعطل إمدادات الخام، خاصة عبر مضيق هرمز الحيوي.

أسعار النفط تواصل الارتفاع

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.4% لتصل إلى 76.80 دولارًا للبرميل، كما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنحو 0.5% إلى 75.23 دولارًا للبرميل.

وكانت أسعار النفط قد أنهت جلسة أمس الثلاثاء على ارتفاع بأكثر من 4% بعد أن دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طهران إلى «الاستسلام غير المشروط»، بالتزامن مع دخول النزاع الإيراني الإسرائيلي يومه السادس، كما أكد ثلاثة مسؤولين أمريكيين إرسال واشنطن المزيد من الطائرات المقاتلة إلى المنطقة دعما لقواتها.

أسعار النفط، فيتو

تعطل الإمدادات من مضيق هرمز

وتتركز المخاوف في السوق على إمكانية تعطل الإمدادات من مضيق هرمز، الذي تمرّ عبره قرابة خُمس صادرات النفط المنقولة بحرًا عالميًا.

وقد شهدت المنطقة حادث تصادم بين ناقلتي نفط قرب المضيق يوم الثلاثاء أدى إلى اندلاع النيران، كما حذرت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية من تداخل إلكتروني يؤثر على أنظمة ملاحة السفن.

وتُعد إيران ثالث أكبر منتج للنفط في منظمة «أوبك» بمتوسط إنتاج يبلغ نحو 3.3 ملايين برميل يوميًا. ويرى محللون أن الأعضاء الآخرين في المنظمة قد يستغلون طاقتهم الإنتاجية الفائضة لتعويض أي نقص محتمل في الإمدادات الإيرانية.

معدلات الفائدة الأمريكية

في الأثناء، يترقب المستثمرون نتائج اليوم الثاني لاجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، حيث من المتوقع إبقاء معدلات الفائدة ضمن النطاق الحالي البالغ 4.25% – 4.50%، إلا أن محللين يرون أن استمرار النزاع في الشرق الأوسط قد يدفع الفيدرالي إلى تسريع وتيرة خفض الفائدة، وربما اتخاذ خطوة مبكرة في يوليو، بدلا من سبتمبر كما تتوقع الأسواق حاليا.

ويقول توني سيكامور، محلل الأسواق لدى IG، إن الفيدرالي قد يتجه نحو موقف أكثر ميلا للتيسير النقدي، كما حدث عقب هجوم «حماس» في 7 أكتوبر 2023، لكن ارتفاع أسعار النفط يمثل عاملا ضاغطا في الاتجاه المعاكس، إذ يهدد بخلق مصدر جديد للتضخم.

وأفادت مصادر في السوق نقلا عن بيانات معهد البترول الأمريكي بأن مخزونات الخام والبنزين في الولايات المتحدة تراجعت خلال الأسبوع الماضي، في حين ارتفعت مخزونات نواتج التقطير.

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