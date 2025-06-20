نيويورك تايمز: كبار المسؤولين العسكريين أثاروا مع ترامب ضرورة الاستعداد لإغلاق إيران مضيق هرمز

أكدت صحيفة نيويورك تايمز نقلًا عن مسؤولين عسكريين، أن كبار المسؤولين العسكريين الأمريكيين أثاروا مع الرئيس دونالد ترامب ضرورة الاستعداد لإغلاق إيران مضيق هرمز.

وكشف الصحيفة بحسب مصادرها، أن: البنتاجون يدرس جميع السبل التي يمكن أن ترد بها إيران حال توجيه ضربة أمريكية.

وأوضحت أن ترامب يميل لضربات محدودة للمنشآت النووية الإيرانية بـفوردو ونطنز.

وأمس الخميس قال البيت الأبيض، إن الرئيس دونالد ترامب سيتخذ قرارًا خلال الأسبوعين المقبلين بشأن ما إذا كانت الولايات المتحدة ستتدخل في الصراع الإسرائيلي-الإيراني.

وقالت كارولاين ليفيت، المتحدثة باسم البيت الأبيض، للصحفيين، نقلًا عن رسالة من ترامب: «استنادًا إلى حقيقة وجود فرصة كبيرة لإجراء مفاوضات قد تجري أو لا تجري مع إيران في المستقبل القريب، سأتخذ قراري بشأن التدخل من عدمه خلال الأسبوعين المقبلين».

وأوضحت ليفيت أن ترامب «رئيس السلام من خلال القوة، ولا يخشى استخدامها».

كما ذكرت أن ترامب سيتخذ قرارًا بشأن مهاجمة إيران خلال أسبوعين، مشيرة إلى أنه سيتخذ قراره بالمشاركة في الحرب وفقًا لموقف المفاوضات مع إيران.

وذكرت شبكة «سي بي إس» أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تم إطلاعه على المخاطر والفوائد المترتبة على قصف «فوردو»، الموقع النووي الأكثر تأمينًا في إيران، معتبرًا أن تعطيله ضروري بسبب خطر إنتاج الأسلحة في فترة زمنية قصيرة نسبيًّا، حسبما أفادت مصادر متعددة للشبكة.

وقال مصدر: «يُعتقد أن الخيارات محدودة. إتمام المهمة يعني تدمير فوردو».



ترامب وخطط الهجوم

ووافق ترامب على خطط الهجوم على إيران مساء الثلاثاء، لكنه لم يتخذ قرارًا نهائيًّا بعد بشأن ما إذا كان سيضرب البلاد وينضم رسميًّا إلى الحملة الجوية الإسرائيلية، وفق ما قاله مصدر استخباراتي كبير ومسؤول في وزارة الدفاع لشبكة «سي بي إس» الإخبارية، الأربعاء.

وقالت المصادر إن ترامب امتنع عن اتخاذ قرار بتوجيه ضربة عسكرية لطهران إذا وافقت على التخلي عن برنامجها النووي.

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